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藍要求登太平島宣示主權 綠委：別陷蔡英文於不義

記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／本報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／本報系資料照片

國民黨呼籲蔡英文總統卸任前應登上太平島，宣示中華民國主權。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，蔡英文登太平島存在時機不宜、動機可議兩大問題，在野黨不要把國家元首推到第一線成為挑釁的人，讓台灣政府成為麻煩製造者，不要陷蔡英文於不義。

國民黨立委翁曉玲近日呼籲蔡英文總統，卸任前登太平島宣示中華民國主權，外交部長吳釗燮表態不支持，國安局長蔡明彥也認為現在時機不宜，不建議總統登太平島。

吳思瑤表示，總統登太平島有兩大問題，第一是時機不宜，目前南海局勢逐漸升高，美國國務卿布林肯訪問菲律賓尋多方解決中國單方引起的緊張局勢，在野黨不要在這個時候，把國家元首推到第一線成為挑釁的人，不要陷蔡英文於不義。

動機可議部分，吳思瑤說，國民黨要求蔡英文宣示國家主權，蔡英文對於太平島主權從來沒有放棄，捍衛國家領土決心一刻沒動搖，國民黨為什麼選在中國接連在空中、海域管轄權侵犯時，國民黨不吭一聲，反而跟中國一個鼻子出氣，動機可議，背後到底受到誰的壓力？針對是否登太平島，相信總統會做出最好判斷，台灣不要輕易成為麻煩製造者，也不要成為中國劇本下配合演出的棋子。

蔡英文 國民黨 中華民國

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