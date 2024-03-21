蛇蠍酒女全家動員…誘殺男友棄屍盜領15萬美元 判無期

彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人誘出張姓男友殺害棄屍，最高法院判林女無期徒刑定讞。（圖／翻攝自林女臉書）

台灣女子林姝妤夥同父母、弟弟，誘騙張姓男友出遊後下藥勒斃、綁空心磚棄屍東螺溪，並盜領張的473萬元(約15萬美元)，台灣最高法院今依強盜殺人、棄屍等罪判林女無期徒刑、父親16年6月、母親和弟弟各15年6月徒刑，全案定讞。

林姝妤平時在八大行業上班，張每月給她10萬元(約3262美元)生活費，但兩人經常爭吵，林女又覬覦張持有的人頭帳戶中有大筆款項，林女父母、弟弟則認為張從事非法金流工作，還曾對林女暴力對待，也反對兩人交往，一家四口合謀殺張。

林姝妤2021年10月15日誘騙張回彰化老家，林母拿摻有安眠藥的飲料給張喝，一家人開車載張到漢寶濕地，抵達後林父、林弟拿童軍繩從後座勒斃張，林女、林母拿黑色膠帶纏繞張的臉、塞進行李箱，傍晚再包裹遺體、綁上2塊空心磚棄屍東螺溪底，再盜領473萬元。

一家人事後因擔心張的屍體可能浮出水面，再度前往棄屍地點，搬運溪邊較大的石頭壓在屍體上，避免屍體浮出水面或被溪水沖至岸邊，被人發現。

一審依強盜殺人、棄屍罪判林女無期徒刑，另依共同殺人、詐欺 、棄屍等罪判林父17年、林母及林弟各16年徒刑。檢察官上訴，主張林女父母、弟弟都和林女有強盜殺人犯意，一審量刑過輕。

台中高分院二審認為林女父母、弟弟表示因張欺負林姝妤才殺人，並非為錢，後來才知林女有拿張的現金、提款卡，另也無證據顯示3人有參與，難認有強盜犯意。

二審指出，林姝妤一家人已和張的兒子和解，量刑因子變更，但林女覬覦張的金錢殺人，父母、弟弟認為張未善待林女就共謀，且殺人棄屍後兩天，又回現場拿石頭壓覆屍體，計畫縝密、無驚恐之意。

另外，鑑定評估林女、林弟有高度復歸社會可能性，雙親則有中度復歸社會可能，依強盜殺人、棄屍罪改判林女無期徒刑，依殺人、詐欺、棄屍罪改判林父16年6月、林母及林弟各15年6月徒刑；最高法院認為判決沒有違誤，今駁回上訴，全案確定。