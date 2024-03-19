我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這4種人不用付社安稅

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判

金門2迷航釣客返家之路迢迢 今天確定回不來

記者蔡家蓁／金門即時報導
搜尋2失蹤釣客，金門海巡隊昨天上午頂著風浪在海面上搜索，後來傳出人被中國海警救起。圖／金門海巡隊提供
搜尋2失蹤釣客，金門海巡隊昨天上午頂著風浪在海面上搜索，後來傳出人被中國海警救起。圖／金門海巡隊提供

金門籍25歲胡姓、40歲吳姓釣客在本月17日出海釣魚，因乘坐俗稱波特船的動力浮具失去動力，兩人在大霧中迷航到中國圍頭，被中國海警救起，中方原本昨天中午計畫將人送回，沒想到傳出其中一名胡姓釣客是現役軍人，讓人員接回出現變數，今天一早原傳出要放人的好消息，但之後一整天卻毫無音訊，直到晚間18點廈門海事局才通知，「本日確定無法交接」。

據了解，吳姓與胡姓釣客兩人在17日上午11點30分多從溪邊灣海水浴場出海，乘坐俗稱的波特船到北碇附近釣魚，下午3點多都失聯，家屬在晚間6點30分報案，並在溪邊發現兩人的車輛與拖車。

海巡署表示，胡姓釣客的家人在昨天清晨4點多接到兩人報平安的電話，兩人表示，因為濃霧迷航，船隻油料耗盡，後來船漂到福建圍頭一帶，被中國海警救起。家屬隨即在5點05分跟海巡署通報。

消息人士指出，中方核對兩人身分時，發現胡姓男子是現役軍人，但經中方確認兩人都是土生土長的金門人，初步確認兩人無惡意，決定放人， 海巡署在今天一早有接到廈門海事局打算放人的好消息，但在中午前跟他們聯繫就一直「已讀不回」，直到傍晚18點才通知，本日確定無法交接。

該人士透露，中方似乎不想將人交給海巡，比較傾向交由縣府與民間救難協會，而兩名釣客一整天都待在海事局的船上，原本交接地點約好在馬山外海，沒想到「卡在」海警沒同意，無法順利回家。

對此，金門縣政府表示，如因海象問題或其他因素導致人船接回有所耽擱，金門縣府願以所屬的漁船或船隻儘速前往約定海域接回金門鄉親，盼盡快讓事件落幕，完善兩岸共同營救海域突發險情的人道精神與互助情誼。

釣魚

上一則

蕭美琴訪捷克 中國台辦：損害了台灣同胞根本利益

下一則

319槍擊案滿20年 陳水扁發聲「不是重查，而是結案」

延伸閱讀

傳中國海警尋獲金門釣客為現役軍人 軍方未證實

傳中國海警尋獲金門釣客為現役軍人 軍方未證實
金門釣客迷航 原定昨送回 陸放人一度生變

金門釣客迷航 原定昨送回 陸放人一度生變
觀察站／大陸回應釣客案 透露兩岸轉圜契機？

觀察站／大陸回應釣客案 透露兩岸轉圜契機？
大陸海警救落海台灣軍人 2017年就曾發生

大陸海警救落海台灣軍人 2017年就曾發生

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02

超人氣

更多 >
3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍

3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人
南加富人區一個月34起竊案 盜賊最愛從這闖入

南加富人區一個月34起竊案 盜賊最愛從這闖入
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散