金門2迷航釣客返家之路迢迢 今天確定回不來

搜尋2失蹤釣客，金門海巡隊昨天上午頂著風浪在海面上搜索，後來傳出人被中國海警救起。圖／金門海巡隊提供

金門籍25歲胡姓、40歲吳姓釣客在本月17日出海釣魚 ，因乘坐俗稱波特船的動力浮具失去動力，兩人在大霧中迷航到中國圍頭，被中國海警救起，中方原本昨天中午計畫將人送回，沒想到傳出其中一名胡姓釣客是現役軍人，讓人員接回出現變數，今天一早原傳出要放人的好消息，但之後一整天卻毫無音訊，直到晚間18點廈門海事局才通知，「本日確定無法交接」。

據了解，吳姓與胡姓釣客兩人在17日上午11點30分多從溪邊灣海水浴場出海，乘坐俗稱的波特船到北碇附近釣魚，下午3點多都失聯，家屬在晚間6點30分報案，並在溪邊發現兩人的車輛與拖車。

海巡署表示，胡姓釣客的家人在昨天清晨4點多接到兩人報平安的電話，兩人表示，因為濃霧迷航，船隻油料耗盡，後來船漂到福建圍頭一帶，被中國海警救起。家屬隨即在5點05分跟海巡署通報。

消息人士指出，中方核對兩人身分時，發現胡姓男子是現役軍人，但經中方確認兩人都是土生土長的金門人，初步確認兩人無惡意，決定放人， 海巡署在今天一早有接到廈門海事局打算放人的好消息，但在中午前跟他們聯繫就一直「已讀不回」，直到傍晚18點才通知，本日確定無法交接。

該人士透露，中方似乎不想將人交給海巡，比較傾向交由縣府與民間救難協會，而兩名釣客一整天都待在海事局的船上，原本交接地點約好在馬山外海，沒想到「卡在」海警沒同意，無法順利回家。

對此，金門縣政府表示，如因海象問題或其他因素導致人船接回有所耽擱，金門縣府願以所屬的漁船或船隻儘速前往約定海域接回金門鄉親，盼盡快讓事件落幕，完善兩岸共同營救海域突發險情的人道精神與互助情誼。