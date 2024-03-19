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台灣跟進美國、印度禁用抖音？唐鳳：列為危害產品

記者歐陽良盈／台北即時報導
美國眾議院和印度對TikTok（抖音）祭出禁令，民進黨立委邱志偉（右）今天在立法院院會質詢數位部和政府立場。數位部長唐鳳（左）答詢，只要境外敵對勢力可實質控制的，無論直接或間接，都定義為危害國家資通安全產品（簡稱危害產品），TikTok現在就是危害產品。圖/擷取自國會直播頻道
美國眾議院和印度對TikTok（抖音）祭出禁令，民進黨立委邱志偉（右）今天在立法院院會質詢數位部和政府立場。數位部長唐鳳（左）答詢，只要境外敵對勢力可實質控制的，無論直接或間接，都定義為危害國家資通安全產品（簡稱危害產品），TikTok現在就是危害產品。圖/擷取自國會直播頻道

美國眾議院印度TikTok（抖音）祭出禁令，民進黨立委邱志偉今天在立法院院會質詢數位部和政府立場。數位部長唐鳳答詢，只要境外敵對勢力可實質控制的，無論直接或間接，都定義為危害國家資通安全產品（簡稱危害產品），TikTok現在就是危害產品。

邱志偉質詢，台灣是否跟進美眾議院和印度禁用TikTok？唐鳳答詢，近年策略都是一樣的；境外敵對勢力可以實質控制，不一定直接控制，有時候間接控制；不論它註冊在哪，都叫做危害資通安全產品，包括在公部門等領域都列為禁用。

邱志偉質詢，美國眾議院版是全面禁用，台灣立場是否與美國一致？唐鳳答詢，眾議院版本對境外敵對勢力間接控制的想法，跟數位部送到院內的資通安全法，想法是完全一樣的，界定上也相同，至於涉及民間，是否包括學校、公共場域、關鍵基礎公共設施等部分，院裡還需要審議。

邱志偉質詢，美國要求TikTok半年內跟母公司切割，若不能切割就完全禁用，台灣跟美國一樣嗎？唐鳳答詢，完全相同，只要境外勢力有實質控制，不管中間隔多少層公司，在新的資安法裡都會定義為危害。

邱志偉質詢，校園會不會禁用？唐鳳答詢，按照兒童少年福利法，現在國中小校園無線網路是不提供的，除非是學生自己的手機，在學校場域收3大電信訊號，這部分尚未管制。

眾議院 TikTok 印度

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