我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔混血女星罹癌切除雙乳 呼籲使用「乳癌風險計算機」

司機疑78歲華人...車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活

台地方角頭不滿前妻被搭訕 聚眾拿球棒、電鋸械鬥

記者翁至成／台北即時報導
台北市萬華區西昌街夜市，昨天晚上發生聚眾鬥毆，有三人受傷送醫。（記者翁至成／攝影）
台北市萬華區西昌街夜市，昨天晚上發生聚眾鬥毆，有三人受傷送醫。（記者翁至成／攝影）

台灣台北市萬華區西昌街夜市18日晚上7點多驚傳聚眾鬥毆，當地陳姓角頭疑因不滿前妻被三兄弟搭訕，找來6名小弟在大馬路上直接毆打，對方3人不甘示弱反擊，雙方從徒手互毆，變成球棒、電鋸等「工具」械鬥，期間有夜市攤販遭波及，物品散落一地。

轄區警方獲報趕抵，但陳姓角頭等7人早已鳥獸散，警方協助現場受傷流血的三兄弟送醫，均沒有生命危險，事後在陳姓角頭的地方據點「鑽石大樓」和醫院，逮回涉案5人，並查扣木棒2支、電鋸等物；由於仍有2人在逃，警方漏夜追緝，全案依聚眾鬥毆、妨害秩序等罪偵辦。

據了解，鬧事一方7人，帶頭的是當地角頭、綽號「阿足」的陳明傑（44歲），他昨天晚上7點多，疑因看到前妻王女被徐姓三兄弟搭訕，怒氣大發，找來6名小弟在大馬路上攔人開打；目前在逃兩人，包括陳明傑和他的張姓友人。

陳明傑是頭北厝幫出身，後來改投靠華西街幫，約兩年前聞到「鑽石大樓」一樓一鳳商機「插旗」，成為當地惡名昭彰的應召站業者；去年10月遭轄區警方逮捕，被依組織犯罪、妨害風化罪送辦，更被羈押，孰料羈押期滿獲保，繼續惹是生非。

上一則

薛瑞元：社安網有缺陷 王育敏：我也有責任

下一則

車禍變情殺...騎車途中割喉女友再自傷 情侶分手萌殺機

延伸閱讀

大馬麥當勞告抵制團體誹謗 聲援巴勒斯坦群眾續抗議

大馬麥當勞告抵制團體誹謗 聲援巴勒斯坦群眾續抗議
為賺3萬元 大馬情侶運14公斤海洛因入台 重判無期

為賺3萬元 大馬情侶運14公斤海洛因入台 重判無期
促經濟利溝通 澳洲、大馬不學美國禁Tiktok

促經濟利溝通 澳洲、大馬不學美國禁Tiktok
為促經濟 大馬、澳洲不跟進美國「禁Tiktok」

為促經濟 大馬、澳洲不跟進美國「禁Tiktok」

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02

超人氣

更多 >
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫