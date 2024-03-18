台地方角頭不滿前妻被搭訕 聚眾拿球棒、電鋸械鬥

台北市萬華區西昌街夜市，昨天晚上發生聚眾鬥毆，有三人受傷送醫。（記者翁至成／攝影）

台灣台北市萬華區西昌街夜市18日晚上7點多驚傳聚眾鬥毆，當地陳姓角頭疑因不滿前妻被三兄弟搭訕，找來6名小弟在大馬路上直接毆打，對方3人不甘示弱反擊，雙方從徒手互毆，變成球棒、電鋸等「工具」械鬥，期間有夜市攤販遭波及，物品散落一地。

轄區警方獲報趕抵，但陳姓角頭等7人早已鳥獸散，警方協助現場受傷流血的三兄弟送醫，均沒有生命危險，事後在陳姓角頭的地方據點「鑽石大樓」和醫院，逮回涉案5人，並查扣木棒2支、電鋸等物；由於仍有2人在逃，警方漏夜追緝，全案依聚眾鬥毆、妨害秩序等罪偵辦。

據了解，鬧事一方7人，帶頭的是當地角頭、綽號「阿足」的陳明傑（44歲），他昨天晚上7點多，疑因看到前妻王女被徐姓三兄弟搭訕，怒氣大發，找來6名小弟在大馬路上攔人開打；目前在逃兩人，包括陳明傑和他的張姓友人。

陳明傑是頭北厝幫出身，後來改投靠華西街幫，約兩年前聞到「鑽石大樓」一樓一鳳商機「插旗」，成為當地惡名昭彰的應召站業者；去年10月遭轄區警方逮捕，被依組織犯罪、妨害風化罪送辦，更被羈押，孰料羈押期滿獲保，繼續惹是生非。