台衛福部稱北市2起重大虐兒 北市：真相未明 中央就想定調

1歲男童剴剴疑遭保母虐死案延燒，北市通報中央2起嬰兒疑染諾羅事件，其中一人送醫不治，另一人則身上有瘀傷情形。（本報系資料照片）

衛福部保護司16日指出，北市社會局通報2起疑似兒虐事件，其中1例已經死亡，全案進入刑事程序，將待法醫鑑定是兒虐致死還是疾病導致死亡，但社會局強調是染諾羅病毒身亡。

重大兒虐事件「剴剴案」還在檢討程序，衛福部16日「疑似兒虐」的說法也引發外界憂心，市府人士今指出，2名幼童都是疑似感染諾羅病毒才會送醫，社會局是用「重大兒少保護事件通報表」通報．且也是北市的醫院收治外地幼童，中央若用「北市兒虐」來直接定性，並不妥當，也引發恐慌。

市府人士指出，兩名嬰兒都被醫院認定染諾羅病毒，在虐童議題風頭上，檢警也不敢大意，因此報司法相驗，但在相驗結果還未出爐前，死亡個案孩子身上又無外傷，中央如果急著出面定調是北市兒虐事件，不符合事實，也對不起不幸逝去的生命。

個案是逃逸移工子女，市府人士指出，代表中央的官員也出來說明是涉及是移工管理問題，要出面的主管機關是勞動部跟內政部移民 署等單位，是不折不扣的中央議題，包括移工的身分、工作和生活問題，還有幼嬰無國籍「人球問題」，都在中央的督管之下，現在卻直接定調兒虐，不處理背後的結構問題，「推責任推得太明顯」、「內行人說外行話」。

保護司昨晚指出，台北市按照程序通報這2件疑似兒虐事件，保護司已要求北市應盡快進入重大兒虐檢討流程，待報告送至中央，將評估其影響層面，若與全國性機制有關，就會逐案討論；若系統性風險不高，則會併入保護司每季的例行會議討論。

台北市社會局昨也回應，接獲2起通報，一名6個月大男嬰疑為諾羅病毒傳染，送醫不治，死因待釐清，其母非逃逸外籍移工；另名1歲2個月女嬰疑因感染諾羅病毒，意識昏迷，送醫後狀況已逐漸穩定，但身上有瘀傷，其母則是逃逸外籍移工。