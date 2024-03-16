我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

洛斯蓋圖殺華裔妻拋屍案開庭 嫌犯當庭注視受害者家人

只有國中畢業 台密醫幫人裝假牙遭判沒收17萬

記者曾健祐／台中即時報導
台中高分院。（記者曾健祐／攝影）
台中高分院。（記者曾健祐／攝影）

台灣彰化68歲梁姓老翁僅國中學歷無醫師執照，卻開設鑲牙所幫人裝假牙經營30多年才被抓，法院一審依違反醫師法判他2年、緩刑5年，犯罪所得2100萬元（約66萬美元）沒收；二審撤銷改判他1年、緩刑4年，根據物價指數，再考量梁餘命15年維持生活所需費用，精算後認定犯罪所得剩543萬元（約17萬美元），仍可上訴。

檢警調查，梁翁（68歲）無醫師證書卻從1988年起在彰化二林開設永安鑲牙所，替患者裝假牙、牙套、及根管治療，還有洗牙、補牙等醫療行為，而安裝1至2排假牙費用約3至10萬元不等，平均月收5萬元（約1581美元），直到2023年7月21日被警方搜索才查獲。

彰化地院一審認為，梁破壞醫療制度，其惡性及對病患權益所生危害不輕，且非法執行醫療業務時間長，審酌他自稱從小習得為他人治療牙齒、製作假牙並以此為業，且僅初中畢業智識程度。

一審統計，梁非法執業35年，依其每月月收5萬元計算，犯罪所得一共2100萬元，依醫師法非法執行醫療業務罪判他有期徒刑2年，緩刑5年，應向公庫支付150萬元（約4.7萬美元），另犯罪所得2100萬元沒收。

梁翁不服上訴，請求撤銷一審緩刑所付支付公益金150萬元，及犯罪所得2100萬元沒收部分。

台中高分院二審查，梁自稱30幾歲開始經營鑲牙所、大概開30幾年，後又稱買房子後開始做齒模、牙醫工作，或是搬到現址才幫人看牙齒；二審根據戶役政資料，發現梁1994年7月28日才搬到現址，梁自述經營30幾年應是年代久遠記憶模糊，應認定搬入現址後才開始違反醫療法。

二審並根據梁男自述月收5萬元，為回溯歷年所得再依主計總處公布的歷年消費者物價指數年增率予以精算，回推他從1994年至2023年查獲，營業29年犯罪所得應為1465萬5695，並撤銷改判他1年，緩刑4年。

二審再考量，梁年近7旬還要撫養妻子、小孩，為維持其生活條件，參考司法院公布112年每月生活所必需一覽表，估算梁還要撫養2人每月需5萬1228元，其餘命15年，算出生活所需費922萬1040元，宜從其犯罪所得扣除，最後認定梁犯罪所得為543萬4655元。

上一則

台灣清大、陽明交大擬實施16週制 教育部將審視配套

延伸閱讀

「魷魚遊戲」金球獎演員涉性騷 一審遭判關8個月

「魷魚遊戲」金球獎演員涉性騷 一審遭判關8個月
洛縣女緩刑官與未成年囚犯發生性關係 手機留證據...

洛縣女緩刑官與未成年囚犯發生性關係 手機留證據...
幫中學女兒洗頭強逼口交 台狼父坦言「放進去弄幾下」

幫中學女兒洗頭強逼口交 台狼父坦言「放進去弄幾下」
日本黑幫工藤會老大免去死刑 網友：法官怕被報復？

日本黑幫工藤會老大免去死刑 網友：法官怕被報復？

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書

台「罷韓餐廳」不堪虧損吹熄燈號 老顧客錯愕

2024-03-08 18:35
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18
由無子西瓜基金會打造的新北首間綜合式長照機構「鑫淼天使居」7日舉行落成典禮，新北市長侯友宜（圖左起）到場與天使居長照財團法人創辦人王建煊共同剪綵。（記者杜建重／攝影）

8旬婦捐3.8億促成 王建煊老人院「天使居」圓夢

2024-03-08 01:27

超人氣

更多 >
3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜