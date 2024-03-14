台灣1家5口洗熱水澡驚魂記全進醫院 醫曝2要命原因

醫師陳莉瑋說，蔡姓一家5口全因一氧化碳窒息被送進醫院，幸好急診緊急給氧合併高壓氧治療，如今5人已經康復返家。（記者趙容萱／攝影）

民眾使用瓦斯要注意安全，台灣台中市蔡姓一家五口上周因一氧化碳窒息就醫。醫師陳莉瑋說，蔡家疑因放置戶外陽台熱水器燃燒不完全，陽台上曬滿衣物阻擋氣流，加上還在室內以卡式爐煮火鍋，導致一家五口全因一氧化碳窒息被送進醫院，幸好急診緊急給氧合併高壓氧治療，如今5人已經康復返家。

衛福部台中醫院急診室主任陳莉瑋說，上周台中氣溫驟降，蔡家一家五口，包括52歲阿公、48歲的阿媽、28歲叔叔和分別5歲和7歲女童，當晚輪流洗澡，室內以卡式爐煮火鍋，當晚10時許，先後出現頭暈、噁心，家人發現阿媽昏倒在浴室，經通報119送該院急診，確認一氧化碳窒息，血中一氧化碳濃度從17%到36%不等。急診醫師立即給予純氧治療，並緊急會診高壓氧中心，將患者送進高壓氧艙治療，隨後收治病房。

高壓氧中心主任黃敏旭說，5名患者中有2個幼童，醫療團隊特別安排阿公跟阿嬤分別抱著兩個幼童，一起躺在個人高壓氧艙中治療；避免幼童害怕煩躁不安影響治療，護理師阿姨還讓貼心兩幼童帶著棒棒糖進艙治療。經持續進行高壓氧治療，目前5人已經出院返家，並安排定期回診，追蹤是否出現一氧化碳中毒後可能出現的延遲性腦病變狀況。

蔡姓阿公表示，當晚家中5人輪流洗澡，他還用卡式爐煮火鍋，太太先喊頭暈想吐，洗澡洗到一半就昏倒在浴室內，嚇得他叫兒子快報警，結果全家竟然都一氧化碳中毒，他很感謝台中醫護及時治療，讓全家健康返家，「回家聽消防人員建議，準備申請熱水器強制排風，確保安全」。

陳莉瑋指出，一氧化碳是無色、無味的隱形殺手，近日因天氣多變化，許多民眾會關窗避寒，在室內烹煮火鍋，一旦瓦斯燃燒不完全就可能造成一氧化碳中毒，提醒民眾熱水器應裝設戶外，室內應保持空氣流通，戶外陽台曬衣仍須保留氣道暢通，使用瓦斯後如出現頭暈、噁心、嘔吐、意識模糊等症狀，應立即打119求救並就醫，避免遺憾。