男友幫棄嬰屍 女學生懷孕沒產檢：突然生下嚇一跳

高雄小情侶丟棄女嬰身屍體。記者林保光／翻攝

台灣一對小情侶意外產子，丟棄女嬰屍體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Amina Filkins）

台灣高雄市林園區清水岩路女嬰棄屍案，警方發現1輛機車12日晚間曾停留棄屍案發地，以車追人，查出謝姓男子與許姓女友涉案，昨晚逮捕2人，說嬰兒出生已經死亡，不知所措才丟棄嬰屍。

高雄市林園區清水岩路山邊果園，13日上午9時許，果農巡看果園時發現1個黑色塑膠袋，以為別人亂丟的垃圾，打開塑膠袋驚見嬰兒身屍體，趕緊報案。

高雄市警林園分局與刑警大隊共組專案小組，報請高雄地檢署指揮，調閱周邊監視器，發現3月12日晚間9時許，1輛機車曾停棄屍地約10秒鐘，立即離開，清查近300輛汽機車，發現疑似謝姓男子（21歲）的機車，找到林園謝男家，謝的父母見警方到來，有些發抖，聯繫謝男，謝男才約警方在高雄市苓雅區五福一路麥當勞 碰面。

昨晚10時40分許，警方趕去五福一路麥當勞，謝男和19歲的許姓女友都到場，見到員警便承認女嬰屍體是他們丟棄。

據悉，謝男高雄某科技大學、許女唸高職，2人交往多年，同租屋在高雄市苓雅區，許女懷孕，但稱自己不知道懷孕幾個月，也沒產檢，12日傍晚突然產下女嬰，令2人都嚇一跳。

2人自行剪掉胎盤，將女嬰清洗後，竟發現女嬰沒有氣息，認為已經死亡，不知所措，便將女嬰屍體裝袋，找去謝男熟悉的林園山邊道路丟棄嬰屍。全案由警方查辦。