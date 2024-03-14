我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

網路瘋傳69歲成龍外貌現況 「快速老化」照片曝光

男友幫棄嬰屍 女學生懷孕沒產檢：突然生下嚇一跳

記者石秀華、林保光／高雄即時報導
高雄小情侶丟棄女嬰身屍體。記者林保光／翻攝
高雄小情侶丟棄女嬰身屍體。記者林保光／翻攝

台灣一對小情侶意外產子，丟棄女嬰屍體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels...
台灣一對小情侶意外產子，丟棄女嬰屍體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Amina Filkins）

台灣高雄市林園區清水岩路女嬰棄屍案，警方發現1輛機車12日晚間曾停留棄屍案發地，以車追人，查出謝姓男子與許姓女友涉案，昨晚逮捕2人，說嬰兒出生已經死亡，不知所措才丟棄嬰屍。

高雄市林園區清水岩路山邊果園，13日上午9時許，果農巡看果園時發現1個黑色塑膠袋，以為別人亂丟的垃圾，打開塑膠袋驚見嬰兒身屍體，趕緊報案。

高雄市警林園分局與刑警大隊共組專案小組，報請高雄地檢署指揮，調閱周邊監視器，發現3月12日晚間9時許，1輛機車曾停棄屍地約10秒鐘，立即離開，清查近300輛汽機車，發現疑似謝姓男子（21歲）的機車，找到林園謝男家，謝的父母見警方到來，有些發抖，聯繫謝男，謝男才約警方在高雄市苓雅區五福一路麥當勞碰面。

昨晚10時40分許，警方趕去五福一路麥當勞，謝男和19歲的許姓女友都到場，見到員警便承認女嬰屍體是他們丟棄。

據悉，謝男高雄某科技大學、許女唸高職，2人交往多年，同租屋在高雄市苓雅區，許女懷孕，但稱自己不知道懷孕幾個月，也沒產檢，12日傍晚突然產下女嬰，令2人都嚇一跳。

2人自行剪掉胎盤，將女嬰清洗後，竟發現女嬰沒有氣息，認為已經死亡，不知所措，便將女嬰屍體裝袋，找去謝男熟悉的林園山邊道路丟棄嬰屍。全案由警方查辦。

麥當勞

上一則

當時好傻不懂... 台灣中學生遭羽球教練性侵：看到很像的人還會怕

延伸閱讀

玻璃灌浸泡2具嬰兒屍體…香港屯門20多歲情侶被控罪

玻璃灌浸泡2具嬰兒屍體…香港屯門20多歲情侶被控罪
以「援烏口號」命名Wi-Fi 俄大學生遭判關10天

以「援烏口號」命名Wi-Fi 俄大學生遭判關10天
揭露懷孕時曾遭受網路霸凌和辱罵 梅根：我們已經忘了人性

揭露懷孕時曾遭受網路霸凌和辱罵 梅根：我們已經忘了人性
逾4成女性缺少1維生素 孕期可能導致寶寶早產、佝僂症

逾4成女性缺少1維生素 孕期可能導致寶寶早產、佝僂症

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書

台「罷韓餐廳」不堪虧損吹熄燈號 老顧客錯愕

2024-03-08 18:35
台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影

還在YouTube指導練翹臀…台北女科員 竟在市府門口販毒

2024-03-06 12:45
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
爸其實是祖父、哥才是真正父親 母騙女兒30年身世真相

爸其實是祖父、哥才是真正父親 母騙女兒30年身世真相
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區