當時好傻不懂... 台灣中學生遭羽球教練性侵：看到很像的人還會怕

一審認男教練犯未滿14歲男子猥褻共2罪各處10月，又犯未滿14歲男子性交共12罪各處3年3月，不服上訴二審遭駁回。圖／本報資料照

台灣嘉義市某國中羽球 社男教練4年多前帶男球員到校外練球「一對一教學」，涉嫌對男球員打手槍、口交，現在男球員看到跟教練很像的人都很害怕。一審認教練犯猥褻共2罪各處10月，又犯性交共12罪各處3年3月，教練不服上訴，遭二審駁回。

檢警調查，2019年3月底至4月間，教練先後帶同球員到其住處房間內，脫下其外褲及內褲，徒手握住陰莖前後套弄共2次。同年5月至10月間在同一地點，脫下外褲及內褲後口交共12次。事後，他告知同班同學，經轉知學校輔導老師後通報循線查獲。

教練說，周六晚上會在校外羽球場地指導他，因先前時間教球流汗要回家梳洗，所以先順路去戴他到家裡、讓他到樓上玩電腦，待其沖洗完畢，再帶他出去練羽球一對一指導。他否認有何對球員打手槍猥褻、口交。教練辯稱，不知道為何球員後來不練球了，他曾經詢問對方，那時他知道對方有發燒。

球員表示，他想說都是男生，應該沒關係，當時他不知道這樣是不正常，也不知道要怎麼辦？他就讓教練脫他褲子，幫他自慰，他記得比較清楚是第1次及倒數3、4次，最後1次教練脫他褲子幫他口交，頻率是1、2周1次。他說，現在覺得自己很笨，當時為什麼會覺得這是很正常的事，沒有去拒絕對方，他現在看到跟對方外貌很像的人，他會害怕。

母親說，2019年間兒子有詢問過她，若他不繼續練羽球，她會很失望嗎，她鼓勵他繼續學，他有1項技能對他升學有幫助；直到學校老師聯絡說兒子有遭性侵害才知道，當天他下課後主動跟她說，並請她不要太激動，說學校已經有處理這件事情了。

案發後，檢方囑託醫院對受害者精神鑑定，距離他遭受性侵已有1年多，但他在心理衡鑑時仍表示，「我被相信的人欺騙了、我覺得沒有保護好自己、我擔心自己的安全、我擔心再一次受到傷害」等。經評估他仍受到性侵事件影響出現逃避創傷事件反應，導致責怪自己，已符合創傷後壓力症等症狀。

台南高分院認為，原判決認事用法，核無不合，量刑也未逾越法定範圍，也未濫用其職權，應屬適當。被告上訴否認犯行無理由，應予駁回。