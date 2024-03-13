瘦肉精風波 陳建仁：月底前訂食品檢驗結果異常SOP

食藥署與台中市政府同步複驗同一盒台糖冷凍梅花豬肉片，都檢出含有瘦肉精「西布特羅」。圖／台中市政府提供

行政院長陳建仁今天聽取台糖肉品檢出西布特羅事件報告後表示，此事是特殊個案，豬肉供應鏈 並未有風險，但政府將檢討、改進食品檢驗結果異常處理程序及違規公布等相關作業流程，月底前訂定SOP（標準作業程序）。

行政院食品安全辦公室日前已說明台糖豬肉疑雲是單一檢體事件，行政院晚間透過新聞稿指出，陳建仁今天主持今年度食品安全會報首次會議，聽取「台糖肉品檢出西布特羅事件檢討與精進」報告。

陳建仁指出，此案調查結果已確定屬單一檢體事件，國內豬肉供應鏈並無乙型受體素污染風險，民眾可以安心選購國產豬肉。

他說，此事屬特殊個案，需以嚴謹態度審慎應處，請食安辦及衛福部邀集各縣市相關單位、食安會報委員及專家學者等，針對食品檢驗結果異常處理程序及違規公布等相關作業流程進行檢討與改進，並於月底前訂定標準作業程序（SOP），讓第一線負責食品安全查驗業務人員有所依循，同時亦須定期加強檢驗人員教育訓練，以持續精進查驗作業。

陳建仁強調，中央與地方政府一定要團結合作，並加強溝通聯繫，共同守護民眾食品安全，未來如有發生食安事件，相關單位也須在第一時間點向民眾清楚說明，遏止錯假訊息蔓延，避免類似情事再次發生。