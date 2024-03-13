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美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

編譯高詣軒／即時報導
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美國軍事新聞網站SOFREP本月稍早報導，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，包括部署美國陸軍特種部隊在台灣參與持續進行的訓練行動，可謂台美軍事關係里程碑。

根據美國2023財政年度國防授權法條款，美國軍事顧問已開始常駐金門與澎湖的兩棲指揮中心。他們的任務涉及與台灣精銳部隊定期進行訓練演習。

這項合作值得注意的是，美國陸軍特種部隊協助訓練台灣陸軍使用黑色大黃蜂微型無人機（無人飛行載具）。這項合作也延伸到擬定操作指南與訓練手冊。中華民國陸軍航空特戰指揮部已提議循軍售管道直接從美國採購該無人機。

美國國防授權法勾勒部署美國人員到台灣的架構，主要著重軍事訓練，但尚未立即有文官進駐的規畫。報告指出將有愈來愈多美國特種作戰部隊聯絡組（SOFLE）人員駐紮台灣，並計畫派駐美國第一特種部隊群第2營A連小組。

這些小組包含3名美國陸軍「綠扁帽部隊」人員，肩負在中華民國陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營與高空特種勤務中隊基地進行聯合訓練任務，擔任駐訓觀察員。這有別以往頻繁但非常駐造訪台灣訓練設施的做法。

自去年，SOFLE一直在桃園市龍潭區的基地執行任務，協調在台灣的所有美國特種作戰活動。這樣的安排包括監督暫時駐紮台灣的高價值設備和訓練資源。

SOFREP報導認為，這項計畫是台美軍事關係的里程碑。總統蔡英文2021年接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，首度承認美軍40年來將首次常駐台灣。當時台灣國防部不願對具體細節置評，但強調這些交流的目標是增強台灣的訓練、備戰與制度性能力，符合確保國家與區域安全的年度計畫。

中央社12日報導，台灣國防部回應，國軍與友盟國家維持常態訓練交流，均依年度計畫執行，藉汲取經驗提升國軍整體戰力，對詳細內容沒有說明。

美國國防部發言人說，美國對於特定行動、交流或訓練沒有評論，但強調在對抗北京當前威脅時，美國對台灣的支持以及與台灣的防衛關係，「我們對台灣的承諾堅若磐石」。

國防部 中華民國 蔡英文

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