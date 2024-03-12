台灣虐嬰案親友盼「全部凶手」繩之以法 喊話社工：告訴我真相

台灣新北樹林區一名一歲多男童（化名剴剴）疑遭北市劉姓保母虐待致死，引發社會譁然。示意圖。（本報資料照片）

新北樹林區一名一歲多男童（化名剴剴）疑遭北市劉姓保母虐待致死，引發社會譁然。剴剴家屬友人林祐生說，過去曾一度想收養剴剴，卻因沒有婚姻關係碰壁，如今孩子遭虐致死，他們訴求只有真相、全部凶手繩之以法，不相信凶手僅有劉姓保母姐妹，同住家人怎麼都不知情？林也向陳姓社工喊話「承認錯誤家屬不會怪你，但告訴我真相是什麼？」

林祐生說，剴剴前周姓保母曾帶過剴剴同母異父的姊姊，由於剴剴外婆經濟條件不佳，有時會繳不出保母費，雖然周姓保母不以為意，畢竟帶出感情，認為多一副碗筷沒關係，但外婆自尊心較強，不喜歡欠人情，也無法一次撫養兩個孩子，認為外婆才因此出養剴剴，希望有人能收養。

林祐生表示，去年6至8月出養前，周姓保母表達若無人收養，希望剴剴留在自己身邊，待8月確定出養時，周姓保母詢問能否收養前都能留在她身邊，社工卻說若保母不是經兒福機構轉介，無法申請每日1000元補助，周姓保母表達沒有補助也沒關係，但機構仍堅持需透過他們轉介。

林祐生說，他現住台中因跟周姓保母女兒相識，每周都會看到剴剴，他是個安靜很好帶的天使寶寶，會跟在身後喊他「伯伯」，看著剴剴成長也投緣，因此嘗試自己收養，卻因為沒有結婚而碰壁，周姓保母因離婚後單身同樣被打槍，最後剴剴被帶走，由劉姓保母照顧時家屬曾發現異樣，比如詢問近況照片都遭拖延、沒有每個月訪視紀錄、剴剴照片看起來也不正常，向劉姓保母反映，對方卻是各種理由推託。

「我們死了一個小孩，不給我們真相嗎？ 」林祐生說，不相信凶手只有劉姓保母姐妹，她們施虐時同住家人不可能沒聽到、沒看到，且陳姓社工是否知情未報還是遭保母矇騙，家屬訴求就僅是把全部凶手繩之以法；林也喊話陳姓社工「承認錯誤家屬不會怪你，但告訴我真相是什麼？」

林說，他僅針對兒福聯盟疏失、社工提出質疑，要求兒福聯盟輔助家屬調資料，沒有要責難其他單位，包含雙北社會局及市府，畢竟社會局僅是媒合兒福聯盟跟家屬，沒有介入，但盼公家單位能協助還原真相。至於新北市議員卓冠廷在臉書發文轉述家屬地方友人說法，林不以為然，認為卓寫得跟真實情況有出入。