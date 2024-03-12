台灣名作家涉男男性侵 被害人指「被PUA」報警提告

台灣知名作家何姓男子遭控長期以「PUA」情緒勒索、性侵被害人挨告。（記者曾伯愷／攝影）

有台灣男子指控知名作家何男，長期以「PUA（Pick-Up Artist）」情緒勒索他，還涉嫌在2021年11月間對他性侵得逞。去年爆發多起知名人士「ＭE TOO」事件，被害人憶起不堪過往向社工友人傾訴。上個月底被害人持與何男和解書到警局提告，何男接獲通知本月初到案說明辯稱，彼此是兩情相悅合意發生性關係，警詢後依法送辦。

警方調查，加害人何男為知名作家、青年職涯教練，何男的學弟兼合夥人指控何男，長期以PUA（Pick Up Artist）方式對他情緒勒索，讓被害人對何產生懼怕心裡，覺得被長期操控，導致被害人對何男有任何要求，他都不敢反抗。

被害人指控，2021年11月某日早上，何男找被害人到新北市住處談事。沒想到，被害人一進屋內，被他以PUA方式操控，不但要求被害人褪去全身衣物，裸露身體打掃何男住家供其觀賞，甚至還拿出情趣用品，示意與被害人發生性關係。

儘管被害人說「我有女朋友」，何男仍無視，被害人仍遭性侵得逞。事後被害人親友得知怒質何男，何男坦承與被害人發生性關係，同意以精神賠償30萬元簽立和解書。去年年底因全台爆出多起知名藝人涉及ME TOO事件，儘管事過境遷，但面對ME TOO新聞出現，之前不堪情景又再度浮現腦海，讓被害人心裡十分痛苦。

今年年初，一次聚會被害人向擔任社工的朋友傾訴，陳述如何遭到何男摧染過程，社工友人聽後告知被害人，他是受到何男以PUA方式操控。社工友人立即協助通報家防中心告發，並函由新北市警方偵辦。

具查，上個月23日被害人持和解書前往警局提告，警方受理通知何男於這個月初上午到案說明，偵詢時何男辯稱，雙方是兩情相悅合意性交，並反控他所簽立的和解書，是被害人家屬要求，以口說一句一字方式由何寫下簽立，警詢後依強制性交罪嫌送辦。

據了解，「PUA」是Pick-up Artist縮寫，中文意思是「搭訕藝術家」。PUA 原是對於不善於社交的社會群體成員，通過使用心理學、社交技巧和特定的行為模式，來嘗試接近喜歡的人，建立情感聯繫。後演變成一群人，以貶低對方、態度忽冷忽熱，以情緒勒索進而操控他人，達到某種性連結的目的。PUA因廣泛受到爭議和批評，後變為「情感勒索」的負面代名詞。