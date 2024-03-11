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台醫用致癌物隆乳 女病患術後病變「挖除雙乳、無法舉手」

記者林孟潔／台北即時報導
（郝治華。圖／聯合報系資料照片）
（郝治華。圖／聯合報系資料照片）

中華民國駐奧地利前代表、外交部前次長史亞平的丈夫郝治華，身為醫美診所負責人以含致癌物「丙烯醯胺」填充物替女病患隆乳，導致12人術後出現腫塊、神經病變，甚至挖除乳房和肌肉，雙手無法舉高。郝3年前已被依連續犯詐欺取財、未經核准擅自輸入醫療器材罪判有罪定讞；最高法院再依28個輸入禁藥罪各判3月至10月不等徒刑，總計共131個月，不得易科罰金，未來將由檢方再聲請定應執行刑。

判決指出，郝治華身為萌葳診所、優健萌葳診所負責人，2001年間趁前往德國開會時，購買含有聚丙烯醯胺成分的醫療填充物，放在個人行李內，搭機托運返台，並佯稱是「長效型玻尿酸」、「注射國外引進的玻尿酸、果凍矽膠隆乳，沒有後遺症、副作用」，幫12名女病患隆乳。

郝治華於2009年至2012年間指示秘書，向德國ADODERM公司訂貨購買未經無我國核准的醫療器醫療器材，又於2012年9月間到大陸瀋陽開會的機會，購買10盒未經許可的Varioderm醫療器材，放在個人行李內，搭機托運回台。

郝治華也向德國vitOrgan公司下訂購買未經核准的注射藥品，再以一盒針劑10萬元為價碼推銷，宣稱「針劑是由德國帶入，在德國是合法，台灣政府還沒有認同，但是針劑是很好的」等語，替病患制定抗老化療程計畫，再施打針劑。

受害女病患指出，郝治華稱填充物是長效型玻尿酸，在歐洲很多國家是合法的，且沒有告知對身體的危害，讓她信以為真，「如果他告訴我，我怎麼可能花那麼多錢去裝這個東西，這個價錢是坊間隆乳的二倍。

女病患說，郝治華收費25萬元，她還向朋友借錢，但拆線後傷口一直流出液體，「整個胸部都是硬塊」；另有受害人指出，她術後胸部劇痛，最後到醫院開刀治療，乳房、胸大肌因病變都被挖除，害她雙手無法施力，沒辦法拿碗公、脫褲或穿衣。

法院指出，女病患檢體經工研院鑑定均含丙烯醯胺成分；郝治華連續犯詐欺取財罪部分，一審判刑2年，二審改判1年9月徒刑定讞；另犯5個未經核准擅自輸入醫療器材罪，一、二審均各判3月至6月得易科罰金之刑確定。

郝治華犯輸入禁藥罪部分，一審依28罪各判刑4月至9月不等，但二審逆轉判決無罪，被最高法院撤銷發回更審；更一審仍認定郝治華有罪，依28個輸入禁藥罪各判刑3月至10月，均不得易科罰金，最高法院駁回上訴，全案定讞。

德國 詐欺 中華民國

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