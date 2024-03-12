我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

凱特王妃陷「修圖門」事件 衛報曝多達20個細節恐P圖

台灣奪命保母否認虐童 外傭一句證詞成關鍵證據

記者翁至成／台北即時報導
台灣一名1歲大的男童被保母劉姓女子收托，卻遭虐待餵食餿水、拔光指甲、燒下體，最終不堪凌虐身亡。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）
台灣一名1歲大的男童被保母劉姓女子收托，卻遭虐待餵食餿水、拔光指甲、燒下體，最終不堪凌虐身亡。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）

台灣台北市一名1歲大的男童剴剴（化名），去年9月被兒福聯盟的保母劉姓女子收托，卻沒有被好好照顧，反而遭虐待餵食餿水、拔光指甲、燒下體、睡覺時雙手反綁，小小的身軀最終不堪凌虐身亡，劉女與同住的胞妹事後被檢警拘提到案，羈押禁見至今。據了解，警方第一時間詢問劉女時，她均否認傷人，堅稱是男童噎奶嗆到，一切能順利羈押，都是因為家中外傭的關鍵指控，成為掀開此案的重要罪證。

警方去年12月24日凌晨1點多接獲119轉報，稱有一名1歲男童到院前死亡，院方急救後不治，報案的劉姓保母（55歲）稱是男童噎奶嗆到，由於男童身上有多處不正常傷勢，警方報請檢察官相驗，發現死者四肢、身體都是傷，額頭骨及骨盆也因外力受到嚴重凹陷變形，認定有遭虐情況。

台北地檢署今年1月9日指揮北市警方持拘票，至劉姓保母的住家將人拘提到案，劉女到案否認犯行，辯稱傷痕都是小孩子自己撞、跌倒導致，但警方不採信，依法查扣手機將她依虐童致死罪移送法辦，檢方複訊後聲押禁見，法院裁准。

專案小組持續釐清發現，劉女會把虐童的狀況、心得分享給同住胞妹（53歲），甚至若劉女有事外出無法照顧，會把男童交給胞妹，認定同住胞妹涉嫌重大，2月23日持票拘提到案，檢察官複訊後聲押獲准。

據了解，檢警偵辦此案時，詢問其他同住親友都獲得「不知情」的回應，但在問到家中一名外籍家庭幫傭時，見她有口難言，經耐心詢問，沒想到外傭瞬間突破心防「全說了」，指控男童被惡意毆打、虐待，證稱「雇主很可怕，會打人」，成為關鍵證據，讓檢警能拘提劉女，再從劉女手機數位鑑識，得到虐童事證。

據悉，劉女每一次虐童，都會拍照、傳訊息分享「傑作」給胞妹，而胞妹收到訊息並未制止、報警，反而樂在其中，鼓勵、稱讚說「就是要這樣小孩才會乖」。

至於有關外傳劉姓保母面對檢警詢問動機時，竟回「這個小孩都沒有爸爸媽媽在，沒有人來巴結她，所以一看到小孩就想揍他」、「要不是為孫中山（意指台幣100元，約3美元）根本不想照顧他」，承辦員警透露，警詢時她從沒有坦承犯行，也納悶什麼時候孫中山變成錢的代名詞？應該都是說「小朋友」（意指台幣1000元，約30美元）吧。

上一則

台醫用致癌物隆乳 女病患術後病變「挖除雙乳、無法舉手」

下一則

幫中學女兒洗頭強逼口交 台狼父坦言「放進去弄幾下」

延伸閱讀

金山紀念孫中山逝世99周年 向國父銅像獻花鞠躬

金山紀念孫中山逝世99周年 向國父銅像獻花鞠躬
孫中山逝世99周年 南加僑界登山健行紀念

孫中山逝世99周年 南加僑界登山健行紀念
僑界年度「登山健行」10日登場 沿途有趣味尋寶遊戲

僑界年度「登山健行」10日登場 沿途有趣味尋寶遊戲
大屋頂下／拭目以待總統就職演說 用中華民國面對全世界

大屋頂下／拭目以待總統就職演說 用中華民國面對全世界

熱門新聞

瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書

台「罷韓餐廳」不堪虧損吹熄燈號 老顧客錯愕

2024-03-08 18:35
台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影

還在YouTube指導練翹臀…台北女科員 竟在市府門口販毒

2024-03-06 12:45
台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

2024-03-05 01:31
由無子西瓜基金會打造的新北首間綜合式長照機構「鑫淼天使居」7日舉行落成典禮，新北市長侯友宜（圖左起）到場與天使居長照財團法人創辦人王建煊共同剪綵。（記者杜建重／攝影）

8旬婦捐3.8億促成 王建煊老人院「天使居」圓夢

2024-03-08 01:27
立法院內政委員會4日邀請海委會主委管碧玲(右)、海巡署長周美伍(左)等官員，針對「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告並備詢，海巡署長周美伍強調，海巡執法不可能衝撞對方。(記者胡經周／攝影)

陸船翻覆案 海巡署長：怎可能沒影像 已交檢調

2024-03-05 01:30

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕