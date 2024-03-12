台灣奪命保母否認虐童 外傭一句證詞成關鍵證據

台灣一名1歲大的男童被保母劉姓女子收托，卻遭虐待餵食餿水、拔光指甲、燒下體，最終不堪凌虐身亡。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）

台灣台北市一名1歲大的男童剴剴（化名），去年9月被兒福聯盟的保母劉姓女子收托，卻沒有被好好照顧，反而遭虐待餵食餿水、拔光指甲、燒下體、睡覺時雙手反綁，小小的身軀最終不堪凌虐身亡，劉女與同住的胞妹事後被檢警拘提到案，羈押禁見至今。據了解，警方第一時間詢問劉女時，她均否認傷人，堅稱是男童噎奶嗆到，一切能順利羈押，都是因為家中外傭的關鍵指控，成為掀開此案的重要罪證。

警方去年12月24日凌晨1點多接獲119轉報，稱有一名1歲男童到院前死亡，院方急救後不治，報案的劉姓保母（55歲）稱是男童噎奶嗆到，由於男童身上有多處不正常傷勢，警方報請檢察官相驗，發現死者四肢、身體都是傷，額頭骨及骨盆也因外力受到嚴重凹陷變形，認定有遭虐情況。

台北地檢署今年1月9日指揮北市警方持拘票，至劉姓保母的住家將人拘提到案，劉女到案否認犯行，辯稱傷痕都是小孩子自己撞、跌倒導致，但警方不採信，依法查扣手機將她依虐童致死罪移送法辦，檢方複訊後聲押禁見，法院裁准。

專案小組持續釐清發現，劉女會把虐童的狀況、心得分享給同住胞妹（53歲），甚至若劉女有事外出無法照顧，會把男童交給胞妹，認定同住胞妹涉嫌重大，2月23日持票拘提到案，檢察官複訊後聲押獲准。

據了解，檢警偵辦此案時，詢問其他同住親友都獲得「不知情」的回應，但在問到家中一名外籍家庭幫傭時，見她有口難言，經耐心詢問，沒想到外傭瞬間突破心防「全說了」，指控男童被惡意毆打、虐待，證稱「雇主很可怕，會打人」，成為關鍵證據，讓檢警能拘提劉女，再從劉女手機數位鑑識，得到虐童事證。

據悉，劉女每一次虐童，都會拍照、傳訊息分享「傑作」給胞妹，而胞妹收到訊息並未制止、報警，反而樂在其中，鼓勵、稱讚說「就是要這樣小孩才會乖」。

至於有關外傳劉姓保母面對檢警詢問動機時，竟回「這個小孩都沒有爸爸媽媽在，沒有人來巴結她，所以一看到小孩就想揍他」、「要不是為孫中山（意指台幣100元，約3美元）根本不想照顧他」，承辦員警透露，警詢時她從沒有坦承犯行，也納悶什麼時候孫中山變成錢的代名詞？應該都是說「小朋友」（意指台幣1000元，約30美元）吧。