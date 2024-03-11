我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰有資格領？簡介社安局的5種福利

凱特家庭照風波 攝影專家：不排除經AI改造

台灣康橋中學翻車影片曝光…打滑撞隧道壁 車身旋轉360度

記者翁至成／台北即時報導
北市文山區文山隧道往信義區方向今天晚上有一輛校車翻覆，車上27人有15人受傷送醫，均意識清楚。記者翁至成／翻攝
北市文山區文山隧道往信義區方向今天晚上有一輛校車翻覆，車上27人有15人受傷送醫，均意識清楚。記者翁至成／翻攝

林姓男子是康橋中學校車司機，今天晚上載著26名學生下課返家，行經信義快速道路要往信義方向，疑因天雨路滑，在文山隧道翻覆，車身90度向左傾倒路面，車前擋風玻璃嚴重碎裂，車內學生都受到驚嚇，所幸翻覆時車頂逃生門發揮功用，學生均順利逃出，消防隊趕抵，確定無人受困，協助現場15人送醫，均意識清楚。

事發監視器畫面曝光，只見校車打滑後先自撞隧道壁，接著旋轉近360度，受慣性影響，車身左側翻覆在地；看似有一定車速，至於確切肇事原因，待警方進一步釐清。

北市消防局今天晚上7點14分獲報，信義快速道路文山隧道有校車翻覆，動員9輛消防車、8輛救護車輛，到場時已無人受困，現場是康橋中學校車，校車司機林男稱，駛入隧道後覺得車輛不穩，試著踩煞車車輛就重心不穩，開始打滑，接著車頭左側先撞到隧道牆壁，然後就翻車。

消防局在現場成立大量傷病患檢傷站，經檢傷後共送醫15人，包含14名學生、1名駕駛，全都都意識清楚，傷勢多是肢體擦傷、疼痛，也不少人表示受到驚嚇。

警方事後調閱隧道監視器畫面，確認是車輛自行打滑，並未波及其他人、車，現場有12名學生無受傷，在現場等待學校另外派遣的車輛載送回家。

事發監視器畫面曝光，只見校車打滑後先自撞隧道壁，接著旋轉近360度，受慣性影響，...
事發監視器畫面曝光，只見校車打滑後先自撞隧道壁，接著旋轉近360度，受慣性影響，車身左側翻覆在地；看似有一定車速，至於確切肇事原因，待警方進一步釐清。記者翁至成／翻攝
康橋中學校車今天晚上行經文山隧道打滑翻車，車前擋風玻璃嚴重碎裂，車內學生都受到驚...
康橋中學校車今天晚上行經文山隧道打滑翻車，車前擋風玻璃嚴重碎裂，車內學生都受到驚嚇，所幸翻覆時車頂逃生門發揮功用，學生均順利逃出。記者翁至成／翻攝
康橋中學校車今天晚上行經文山隧道打滑翻車，車前擋風玻璃嚴重碎裂，車內學生都受到驚...
康橋中學校車今天晚上行經文山隧道打滑翻車，車前擋風玻璃嚴重碎裂，車內學生都受到驚嚇，所幸翻覆時車頂逃生門發揮功用，學生均順利逃出。記者翁至成／翻攝
北市文山區文山隧道往信義區方向今天晚上有一輛校車翻覆，車上27人有15人受傷送醫...
北市文山區文山隧道往信義區方向今天晚上有一輛校車翻覆，車上27人有15人受傷送醫，均意識清楚。記者翁至成／翻攝

上一則

台校車翻覆15傷 康橋：另11名學生安排接駁車輛接送返家

下一則

新竹市長涉貪下「滅證令」曝光 她要助理這樣搞壞主機

延伸閱讀

台校車翻覆15傷 康橋：另11名學生安排接駁車輛接送返家

台校車翻覆15傷 康橋：另11名學生安排接駁車輛接送返家
劉德華春節檔翻車 「紅毯先生」票房走低 觀眾評價不低

劉德華春節檔翻車 「紅毯先生」票房走低 觀眾評價不低
白敬亭人品翻車？ 春晚表演霸C位挨轟

白敬亭人品翻車？ 春晚表演霸C位挨轟
汽車按鍵功能太多？1按鈕別亂按 當心增翻車風險

汽車按鍵功能太多？1按鈕別亂按 當心增翻車風險

熱門新聞

瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書

台「罷韓餐廳」不堪虧損吹熄燈號 老顧客錯愕

2024-03-08 18:35
台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影

還在YouTube指導練翹臀…台北女科員 竟在市府門口販毒

2024-03-06 12:45
台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

2024-03-05 01:31
由無子西瓜基金會打造的新北首間綜合式長照機構「鑫淼天使居」7日舉行落成典禮，新北市長侯友宜（圖左起）到場與天使居長照財團法人創辦人王建煊共同剪綵。（記者杜建重／攝影）

8旬婦捐3.8億促成 王建煊老人院「天使居」圓夢

2024-03-08 01:27
立法院內政委員會4日邀請海委會主委管碧玲(右)、海巡署長周美伍(左)等官員，針對「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告並備詢，海巡署長周美伍強調，海巡執法不可能衝撞對方。(記者胡經周／攝影)

陸船翻覆案 海巡署長：怎可能沒影像 已交檢調

2024-03-05 01:30

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全
中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述
奧斯卡／約翰希南全裸上台 「可憐的東西」奪最佳服裝設計獎

奧斯卡／約翰希南全裸上台 「可憐的東西」奪最佳服裝設計獎