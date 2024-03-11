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蘇丹紅事件境外廠商 無限期禁輸入

記者侯俐安、賴昀岫／台北即時報導
賣場架上各式各樣的調味料琳瑯滿目。記者曾原信／攝影
賣場架上各式各樣的調味料琳瑯滿目。記者曾原信／攝影

蘇丹紅食安風暴擴大，台行政院11日召開「因應蘇丹紅事件研商會議」，針對「前端源頭阻絕、後端市場稽查」達成7大共識，包括無限期禁止檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入、禁止輸入業者輸入該類產品，產品於邊境予以沒入銷毀；對邊境驗出有毒物質或異物、攙偽假冒、添加非法添加物的原料或食品，即刻停止製造廠之輸入，對同產地所有製造廠採100%逐批查驗，同時追蹤境外原料源頭，對輸入同品項、同負責人、同地址業者，納入邊境預警名單。

後端市場稽查部分，衛福部應加強與地方政府衛生單位聯繫，指揮產品下架事宜，並請業者自主下架有問題的原料或產品；行政院盡速召開中央地方整合會議，討論蘇丹紅事件後續食安強化措施及合作方案；教育部釐清暫停使用調味料措施，檢視廚房與庫房調味料，請國防部也應把關國軍弟兄膳食，通告採購單位停止使用；法務部與高檢署啟動「打擊民生犯罪連繫平臺」整合量能積極查辦。

這場會議由行政院副院長鄭文燦主持，他要求各部會應於一個月內完成流向查驗，並向國人說明釋疑。他說，迄今有22批被驗出蘇丹紅違規辣椒粉，有的明知產品含蘇丹紅卻賣給其他業者，有的曾在邊境被驗出退運後又換個名義重新輸入，面對這些欠缺道德的食安犯罪行為，政府一定嚴懲重罰；針對邊境食安管理恐有不足處，包含對食品驗出違法物質的自主通報及不肖業者註冊多公司組織犯罪的預防需盡速補強。

衛福部食藥署11日也邀70多個食品相關公協會與業者開會，達成「自主檢視、自主送驗、自主通報」等3大自主管理的共識，約定食藥署公告上游違規原料名單時，下游業者應主動釐清是否使用，用到問題原料就主動下架，針對高風險原料下游食品業者應主動送驗產品，完成自主檢視、自主送驗後，如有異常務必通報食藥署，此部分採強制通報，知情不報的業者恐將受罰。

另外，除了蘇丹紅外，食藥署正擬定高風險品項名單加強產品管制，未來只要發現違規情節就禁止廠商報驗輸入，衛福部次長王必勝表示，中央邊境檢驗、地方政府後市場稽查外，需要業者配合，未來邊境檢出高風險品項就100%加強抽驗，有問題就禁止進口並延長時間，只要檢出蘇丹紅就立即停止輸入查驗。

目前僅蘇丹紅被列入上述高風險品項名單，食藥署正評估環境部化學署所列舉近60項「具食安風險疑慮化學物質」，包含甲醛、孔雀綠等「毒性化學物質」及一氧化鉛、硫化鈉等。

國防部 教育部

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