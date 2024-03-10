懷疑被偷錢…狠男凌虐友人塞後車廂釀死 犯案過程曝

警方昨晚將邱嫌及傳播妹逮捕，邱嫌稱因畏罪逃亡，導致陸男未及時送醫救治身亡，今警方依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（記者周嘉茹／攝影）

台灣桃園一名邱姓男子10日凌晨與陸姓友人到汽車旅館，找來一名傳播妹飲酒作樂，沒想到過程中邱男懷疑陸姓友人偷他的錢，竟憤而虐打他並塞進後車廂逃往新北市樹林區，卻疑似路況不熟衝落山坡，導致陸男傷重身亡。警方昨晚將邱嫌及傳播妹逮捕，邱嫌稱因畏罪逃亡，導致陸男未及時送醫救治身亡，今警方依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，邱姓凶嫌自稱昨凌晨開著自家車，帶了8萬元（約2542美元）現金載著友人陸姓男子於10日凌晨12點48分入住汽旅，並以自己的名字登記住宿，2人便在房內飲酒並吸食K他命，凌晨4點多再從外請了吳姓傳播妹到房內同樂；然而陸男上午7點多開車出去1個多小時，回來後凶嫌發現身上的現金不見，懷疑是陸男偷的，逼問對方不承認，憤而將他拉進廁所內虐打，而吳女則嚇到躲在房間。

直到同天上午10點多，邱嫌將奄奄一息的陸姓友人塞進後車廂，逼迫吳女不准報案，便載著她退房要往八德住處逃，但旅館人員進房打掃時發現地板及浴室毛巾都沾有血跡，警方接獲汽旅報案後調閱監視器畫面，鎖定作案車輛立即追捕。

警方指出，當時先在八德交流道附近發現邱嫌車輛，結果邱嫌見到警方追上，又改往新北市樹林區開，結果邱嫌疑似逃亡太緊張，開到吉祥街附近窄路不慎衝落邊坡，邱嫌自稱當下與吳女逃出車外把後車廂打開，將死者拖出來放在地上，但疑似發現帶不走，只好自己先逃跑。

結果警方約快中午抵達吉祥街一帶要攔截圍捕，發現現場只剩奄奄一息的陸姓男子，趕緊將人送醫急救仍宣告不治。隨即積極佈線追查2人，此時邱嫌與吳女先是徒步跑到鶯歌一帶聯絡朋友接應，再往附近親友家借車，隨即2人開車逃回桃園。

警方於昨晚8點20分在吳女平鎮住處樓下先是發現邱嫌在車上，並在車上找到刀子及空氣槍，再發現樓上已經回到家的吳女；對此邱嫌自稱，沒有想過陸男會死亡，將人關在後車廂是避免被人發現，而吳女則堅持自己是證人，沒有參與犯案過程，但警方仍列共犯移送桃園地檢署。

據了解，邱嫌及陸姓死者皆為桃園人，平常在工地工作，陸男家裡相當有錢。警方表示死者致命傷在左後腦，疑似被被棒狀鈍器打傷，今下午將相驗死者遺體，以釐清詳細死因。