台灣來美旅遊成長150% 西雅圖為航線關鍵字

圖為達美航空班機。（美聯社）

美國旅遊推展協會表示，去年台灣來美旅遊達到34萬2000人次，今年航空公司陸續布局西雅圖 航線，為來美旅遊成長力道加柴添火。

美國旅遊推展協會發布新聞稿表示，台灣赴美旅遊去年成長150%，已回到COVID-19疫情 前7成水準，強勁成長力道促使飛美航線布局不斷擴張，聯合航空運能翻倍，每日2班直飛舊金山 。

美國旅遊推展協會會長唐靜儀指出，台灣來美旅遊人次在2023年達到了34萬2000人次，是2022年的2.5倍，成長達150%，過去3個月飛美航班平均載客率更高達85%。

唐靜儀指出，因應旺盛需求，航空公司飛美航線的布局也相當積極樂觀，聯合航空在2023年10月已加開每日第2班的舊金山航線，達美航空、中華航空和星宇航空均計畫或有意在今年加開西雅圖航線，提供赴美旅客更多元、方便的選擇。

IPW國際諮詢委員會台灣分會會長王美美說，將於5月3日至7日在洛杉磯舉行美國旅展IPW，與會業者不但可以透過IPW預約面談機制與1000多個美國供應商進行為期3天的面談溝通，更可以和來自60多個國家1100名買家洽談共創商機，將是成就未來超過55億美金美國旅遊的最佳契機。