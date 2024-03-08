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大馬男子攜5.3公斤安毒入台 一下機就被鎖定

記者陳恩惠／桃園即時報導
32歲馬來西亞籍男子張國忠加入運毒集團，去年12月15日攜帶市價800萬的5.3公斤安非他命毒品來台，不過剛下機就被鎖定，桃園地檢署偵結，將他依運輸二級毒品、懲治走私條例等罪起訴。記者陳恩惠／攝影
32歲馬來西亞籍男子張國忠加入運毒集團，去年12月15日攜帶市價800萬的5.3公斤安非他命毒品來台，不過剛下機就被鎖定，桃園地檢署偵結，將他依運輸二級毒品、懲治走私條例等罪起訴。記者陳恩惠／攝影

32歲馬來西亞籍男子CHONG KOK CHOONG（中文譯名：張國忠）加入國際運毒集團，去年底受集團指示，於12月中旬搭機攜帶夾藏安非他命毒品的行李箱入境來台，不過才剛下機就遭財政部關務署台北關人員鎖定，開箱查驗行李當場起出市價800萬元、重達5320.5公克毒品；桃園地檢署偵結，將張國忠依運輸二級毒品、懲治走私條例的私運管制物品進口等罪起訴，張嫌目前在押中。

起訴事實指出，張國忠經由綽號Chris的同鄉NG CHEN LAKE介紹加入運毒集團，共同以微信的「t」群組名稱及通訊軟體SIGNAL的「TPW」群組名稱聯絡，群組成員尚有綽號JAY、LL等人。由集團成員Jay負責訂購張國忠往返馬來西亞與台灣的來回機票，以及在台住宿飯店，LL則以無摺存款將折合新台幣3萬3000元的5000元馬幣存入張的帳戶，作為運毒的報酬前金。

張國忠供稱，去年12月14日同鄉NG CHEN LAKE駕著黑色賓士車到他家送他到吉隆坡國際機場搭機，途中交給他一個夾藏安非他命毒品的行李箱，表示將貨送到後，返國會有另筆豐厚的後謝。

張男說，14日當天他自馬來西亞搭乘國泰航空公司CX-488班機經香港轉機，直到12月15日上午才抵達台灣，入境領取行李後，隨即遭財政部關務署台北關關員攔檢，開箱查獲毛重5320.5公克的毒品，當天下午1點在桃園國際機場第一航廈海關辦公室遭法務部調查局桃園市調處逮捕，查扣手機、新台幣3100元及馬來西亞令吉493元。

毒品 財政部 微信

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