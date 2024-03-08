張學友罹新冠「腹瀉」取消演唱會 台疾管署曝港現況

張學友因身體不適，緊急取消「60+」在上海站的3場巡演。本報資料照片

「歌神」張學友臨時取消上海演唱會，取消原因被指出是身體不適且住進加護病房，張學友今澄清，自己是嚴重腹瀉後確診染疫，已在家中自我隔離，下周即可恢復在舞台上與歌迷見面。台灣疾管署發言人羅一鈞表示，香港 的新冠疫情 跟台灣相似，疫情於春節前達到高峰，但與台灣不同之處是，香港長者XBB疫苗 施打比台灣晚3個月，也讓年長者罹病風險增加。

張學友演唱會主辦單位昨天緊急在微博公告取消三場演唱會。張學友回應：「3月3日上海演唱會後出現連續兩天的腹瀉，經醫生診斷確認Covid-19陽性。目前正服用針對Covid的特效藥，感覺還可以，腹瀉停止了，輕微發燒，輕微咳嗽，少許肌肉和筋骨痠痛，目前正在家中進行自我隔籬。希望能在下周以正常表演狀態再在上海的舞台和大家見面。」

台灣新冠疫情仍處高原期，疫情傳播風險持續。黃立民表示，目前感染新冠常見症狀包含發燒、咳嗽、流鼻水、四肢痠痛、呼吸急速等，腹瀉症狀較少見應該不到一成。他也說，張學友現年62歲，年紀也不輕，只要超過60歲都應該要注意新冠症狀，及早就醫不要錯過早期治療機會，若能在早期使用抗病毒藥物，可避免進入加護病房機會。

網傳張學友進入加護病房，黃立民表示，若是因為感染新冠進入加護病房，通常是肺炎造成呼吸衰竭，可能需要使用高濃度氧氣甚至呼吸器，並且有可能併發心臟病變。 進入加護病房的照顧尤其重要，如果照顧得好，有機會轉危為安。

台灣疾管署發言人羅一鈞表示，香港的新冠疫情跟台灣類似一樣在春節前達到高峰，病毒株也是以JN.1為主流。然而針對長者XBB疫苗提供香港比我們晚3個月提供接種，12月中才提供長者跟機構住民施打，1月12日才提供給50歲以上成人以及醫護人員。他提醒民眾若是去香港旅遊，疫情仍處在相對高點，民眾仍要做好個人防範。