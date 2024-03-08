台男約網美拍性愛片 他威脅要爆料逼出面硬上

男和網美約性交，並拍下2人翻雲覆雨過程，之後男要脅要散布，網美畏懼下只好再赴約。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Beyzaa Yurtkuran）

台灣古姓男子曾和1名小有名氣網美約性交，還拿手機拍下2人翻雲覆雨過程，古事後想再約卻被拒絕，他竟傳訊說「網美真的要被爆料誒」，一再傳女子私密照給她並暗示、要脅要散布，對方畏懼下只好赴約。法院考量雙方調解已賠償，減刑後依強制性交罪判古2年、緩刑5年，可上訴。

檢警調查，古男和女網友2022年1月19日曾共赴汽車旅館發生性行為，古還拿手機拍攝2人性交過程、女子隱私部位，後來古見女子在Instagram粉絲眾多，也曾替他賣東西獲利，為了想再次和女子性交就傳訊要脅、暗示她出面否則就要散布不雅照。

古除女子連續傳訊騷擾，揚言「再不理我要爆氣了喔」，女子先是回「不約了啦」，古就傳送對方穿內衣照片，還說「我來發脫光光的東西ㄎㄎ」，但因女子一再拖延，古又傳「網美真的需要被爆料誒，變網美都會諞人了」、「我來公布更勁爆的好了」並繼續傳她穿內衣照。

女子因心生畏懼，同年4月29日只好再度赴約，並遭古男在汽車旅館強制性交，事後報警對古提告；台中地院審理時，古男均坦承不諱，和女子指證相符，並有對話紀錄、相關影片等可佐。

法院查，古男傳訊息暗示要散布女子性交、裸露影像，脅迫她出面發生性行為，構成強制性交罪，但審酌古未造成女子身體傷勢，犯後也坦承積極和對方達成調解、賠償，女子也同意給緩刑，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院審酌，古男為滿足性慾利用影片要脅，違反女子性自主，但考量他犯後態度良好，依強制性交罪判他2年、緩刑5，期間交付保護管束，並禁止他對女子騷擾、跟蹤、非必要接觸或聯絡。