彩虹旅行夯 台灣獲選德國雜誌趨勢目的地

德國著名同志旅遊雜誌「斯巴達克斯旅遊者」將「LGBTQ趨勢目的地」獎項授予台灣，說明台灣不僅是第一個同性婚姻合法化的亞洲國家，自2023年起，同性伴侶還能共同收養子女。（記者曾原信／攝影）

台灣在全球LGBTQ 社群獲得國際認可，被德國 著名同志 旅遊雜誌「斯巴達克斯旅遊者」（Spartacus Traveler）評選為2024年趨勢旅行目的地，是該評比最重要獎項。

「斯巴達克斯」（Spartacus）是德國最古老且受認可的LGBTQ旅遊指南品牌，自1970年出版以來，為LGBTQ社群提供全球對同性戀者友好的飯店、餐廳、景點指南與生活資訊。

2012年開始，該雜誌每年發佈「斯巴達克斯同志旅遊指數」（Spartacus Gay Travel Index），一方面透過分析世界各國政治決策、法律變革、暴力行為及禁令等對LGBTQ族群的影響，為酷兒社群提供旅行建議；另一方面希望藉報告結果促進性少數者的權益。

今年斯巴達克斯將「LGBTQ趨勢目的地」（LGBTQ-Trend Destination）獎項授予台灣，於柏林會場宣布得獎者時，說明在最新「斯巴達克斯同志旅遊指數」中，台灣是亞洲的領先者，不僅是第一個同性婚姻合法化的亞洲國家，自2023年起，同性伴侶還能共同收養子女。

雜誌總編輯鮑姆加特爾（Dirk Baumgartl）接受中央社採訪時表示，推薦台灣的原因除了法律上的平等，更關鍵的是台灣在反歧視、支持同志驕傲（gay pride）的進步態度。

他說，「這種積極展示LGBTQ驕傲的意願，是使台灣成為一個有趣的旅行目的地的原因。」

他並舉例，從一般德國人的角度來看，泰國無庸置疑是最受歡迎的旅遊目的地，但以同志友善與安全的環境來說，台灣是最適合LGBTQ族群前往的亞洲國家。

他提醒，有些國家視性少數為犯罪，甚至在某些實行伊斯蘭教法的地區，同性性行為會被判處死刑，例如沙烏地阿拉伯，LGBTQ族群到這些國家旅遊時必須格外謹慎，保護自己的生命安全。

不過隨著其他國家相關法律的進步，及世界對同志社群更加開放的態度，鮑姆加特爾認為LGBTQ旅遊在過去20年間迅速成長，已從深具潛力變成旅遊業不可忽視的一部份。

他看好「彩虹經濟」的未來發展，強調LGBTQ旅遊產業發展的驅動力其實是旅行者本身，因為他們通常且願意為那些提供包容、安全和歡迎環境的體驗支付溢價。「對旅遊業而言，吸引性少數旅行者不僅是一個道德選擇，也是一個經濟上明智的決策。」

斯巴達克斯（Spartacus）透過發佈同性戀旅遊指數（Gay TravelIndex）、頒發同志友善相關獎項等活動，除深化自身品牌影響力，也鼓勵LGBTQ旅遊者到同志友善國家旅遊，讓一般民眾對LGBTQ有更全面且深刻的認識，對擴大全球彩虹經濟市場、促進包容與多元發揮一定程度助益。