我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多金條賣得呱呱叫再賣銀幣 背後有深意

川普廣告「拜登連任能活到2029？」 拜登團隊反嗆：病態又瘋狂

彩虹旅行夯 台灣獲選德國雜誌趨勢目的地

中央社柏林8日專電
德國著名同志旅遊雜誌「斯巴達克斯旅遊者」將「LGBTQ趨勢目的地」獎項授予台灣，說明台灣不僅是第一個同性婚姻合法化的亞洲國家，自2023年起，同性伴侶還能共同收養子女。（記者曾原信／攝影）
德國著名同志旅遊雜誌「斯巴達克斯旅遊者」將「LGBTQ趨勢目的地」獎項授予台灣，說明台灣不僅是第一個同性婚姻合法化的亞洲國家，自2023年起，同性伴侶還能共同收養子女。（記者曾原信／攝影）

台灣在全球LGBTQ社群獲得國際認可，被德國著名同志旅遊雜誌「斯巴達克斯旅遊者」（Spartacus Traveler）評選為2024年趨勢旅行目的地，是該評比最重要獎項。

「斯巴達克斯」（Spartacus）是德國最古老且受認可的LGBTQ旅遊指南品牌，自1970年出版以來，為LGBTQ社群提供全球對同性戀者友好的飯店、餐廳、景點指南與生活資訊。

2012年開始，該雜誌每年發佈「斯巴達克斯同志旅遊指數」（Spartacus Gay Travel Index），一方面透過分析世界各國政治決策、法律變革、暴力行為及禁令等對LGBTQ族群的影響，為酷兒社群提供旅行建議；另一方面希望藉報告結果促進性少數者的權益。

今年斯巴達克斯將「LGBTQ趨勢目的地」（LGBTQ-Trend Destination）獎項授予台灣，於柏林會場宣布得獎者時，說明在最新「斯巴達克斯同志旅遊指數」中，台灣是亞洲的領先者，不僅是第一個同性婚姻合法化的亞洲國家，自2023年起，同性伴侶還能共同收養子女。

雜誌總編輯鮑姆加特爾（Dirk Baumgartl）接受中央社採訪時表示，推薦台灣的原因除了法律上的平等，更關鍵的是台灣在反歧視、支持同志驕傲（gay pride）的進步態度。

他說，「這種積極展示LGBTQ驕傲的意願，是使台灣成為一個有趣的旅行目的地的原因。」

他並舉例，從一般德國人的角度來看，泰國無庸置疑是最受歡迎的旅遊目的地，但以同志友善與安全的環境來說，台灣是最適合LGBTQ族群前往的亞洲國家。

他提醒，有些國家視性少數為犯罪，甚至在某些實行伊斯蘭教法的地區，同性性行為會被判處死刑，例如沙烏地阿拉伯，LGBTQ族群到這些國家旅遊時必須格外謹慎，保護自己的生命安全。

不過隨著其他國家相關法律的進步，及世界對同志社群更加開放的態度，鮑姆加特爾認為LGBTQ旅遊在過去20年間迅速成長，已從深具潛力變成旅遊業不可忽視的一部份。

他看好「彩虹經濟」的未來發展，強調LGBTQ旅遊產業發展的驅動力其實是旅行者本身，因為他們通常且願意為那些提供包容、安全和歡迎環境的體驗支付溢價。「對旅遊業而言，吸引性少數旅行者不僅是一個道德選擇，也是一個經濟上明智的決策。」

斯巴達克斯（Spartacus）透過發佈同性戀旅遊指數（Gay TravelIndex）、頒發同志友善相關獎項等活動，除深化自身品牌影響力，也鼓勵LGBTQ旅遊者到同志友善國家旅遊，讓一般民眾對LGBTQ有更全面且深刻的認識，對擴大全球彩虹經濟市場、促進包容與多元發揮一定程度助益。

LGBTQ 同志 德國

上一則

羅智強舌戰邱太三阻答詢 蘇巧慧酸「問問題丟了就跑」

延伸閱讀

德國鐵路、機場人員罷工 數以十萬計旅客受影響

德國鐵路、機場人員罷工 數以十萬計旅客受影響
德援烏計畫遭洩 防長強調個人疏失 否認被入侵

德援烏計畫遭洩 防長強調個人疏失 否認被入侵
特斯拉三天跌13% 分析師落井下石 市值跌出十強之外

特斯拉三天跌13% 分析師落井下石 市值跌出十強之外
德國援烏「錄音門」發酵 德俄隔空交火一次看懂

德國援烏「錄音門」發酵 德俄隔空交火一次看懂

熱門新聞

史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影

還在YouTube指導練翹臀…台北女科員 竟在市府門口販毒

2024-03-06 12:45
台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

2024-03-05 01:31
圖為2月底福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查照片。資料照／取自《中國海警》官網影片

中國海警船逼近 金門海巡艇不畏噸位差距緊跟

2024-03-02 16:57

超人氣

更多 >
報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎