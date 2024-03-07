羅智強舌戰邱太三阻答詢 蘇巧慧酸「問問題丟了就跑」

台灣陸委會主委邱太三今天出席立法院內政委員會，進行業務報告並備質詢，過程中和藍委羅智強唇槍舌戰。記者林伯東／攝影

台灣陸委會主委邱太三7日和國民黨籍立委羅智在立法院強唇槍舌戰，羅智強就副總統賴清德 曾說「中華民國 憲法是災難」，和行政院長陳建仁說陸配福利比外配多等，詢問邱是否認同，但邱稱無法評論，堅持表述「陸委會版本」立場，卻頻遭羅打斷，現場氣氛一度火爆，召委高金素梅數次出面調停，後民進黨 立委蘇巧慧上台質詢時先酸羅智強，「問問題丟了就跑」，若質詢只剩謾罵，誰還要當中華民國官員。

邱太三7日列席立院內政委員會全體委員會議，報告業務概況並備詢，羅智強質詢時，先問邱太三是否認同賴清德「中華民國憲法是災難」的講法，邱太三回應說，我不知道他（賴清德）講出這句話的邏輯思維是什麼，所以無法評論。

羅智強接著連番質疑，「這樣你怎麼配合賴清德總統未來施政？」、「你是不是民進黨閣員？」、「還是賴清德說的當耳邊風不重要？」，並稱陸委會是依循憲法成立，那「陸委會是不是災難？」

邱太三回應強調，「我是蔡總統的陸委會主委」，「陸委會不會是災難」。但羅繼續表示，你連複誦的勇氣都不敢，「我認為賴清德才是災難」，並繼續提問邱太三，是否認同陳建仁說陸配福利比外配多，和認不認為陸配入籍年限縮短會衝擊醫療資源等。

邱太三幾次重申，「他的邏輯思維我不知道」，無法評論，並就陸配和外配福利回應說「基本上各有優勢」，但頻頻遭羅智強以未正面回應、兜圈子為由打斷，要求質詢時間暫停，質疑邱太三連陸配取得身分後，父母想定居台灣，須年滿70歲，一年限60人的限額數字都不直接回答，是在消耗時間。

對此，邱太三強調，他要就「陸委會版本」的立法和看法做出回應，並重申依照《立法院職權行使法》規定，質詢是「即問即答」，雙方共用質詢時間，自己應至少有三分之一的時間做出回應。中途召委高金素梅多次出面調停，希望立委和官員彼此尊重，「不要僵在這裡」，但也稱立委說話時請官員不要回應，會留適當時間；另有綠營立委也出聲勸阻。

最後，羅智強追問邱太三，健保資源是否因陸配依親增加負擔，邱太三說，「這是衛福部要做回答」後，羅智強表示，「那我幫你回答，沒有」。另，羅智強也以邱太三也未正面回應為由，形容邱太三打臉賴清德、打臉陳建仁和近日各綠委說法，邱太三則強調：「我不認同」。

質詢結束後，高金素梅表示，願給邱太三一分鐘時間，就上述問題作完整回應，但民進黨籍立委王美惠說這並非質詢時間，不用回答，接著民進黨籍立委蘇巧慧上台，她在質詢開始先酸羅智強，雖然立委質詢是天職，「但如果談話只有謾罵，問問題丟了就跑」，這樣就沒有人要來當中華民國的官員了，並稱現在自己的思緒都亂了，需要時間整理。