朱立倫改革黃復興黨部 中常委發聲：希望下次先溝通

國民黨高雄市黨部今天舉辦新春團拜，200多名黨員出席。記者徐白櫻／攝影

國民黨 主席朱立倫推動黃復興黨部組改，引發基層黨員抱怨。中常委侯彩鳳今在高雄新春聯誼會表示，當年國民黨曾有很多特種黨部，曾幾何時，最後一個、貢獻最大、最多的黃復興黨部也面臨再造，雖然大家認同年輕化，但她建議，未來重大事件應該先溝通、講清楚，再來做調整，這次有不夠理想之處。

國民黨高雄市黨部今天下午舉辦新春團拜，黨主席朱立倫未出席，改由秘書長黃健庭代表出席。黃復興黃國山、黃國雄支黨部主委張平海說，「我們沒有裁撤、沒有降編，只是組織調整」。

黃健庭也解釋，國民黨必須爭取更多年輕世代認同，但是國民黨沒有要消滅國民黨，黃復興黨部每一個人都留著，只是轉換一個方式來運作。

中常委侯彩鳳感慨現在國民黨不像以前家大業大。她表示，昨天在常會聽主席解釋，起初也不太能接受，因為當年國民黨有很多特種黨部、專業黨部，如她過去是在產業黨部，當年主委是經濟部長，交通黨部的主委是交通部長，那時國民黨非常有制度，基層實力非常大，曾幾何時，最後一個、貢獻最多的黃復興黨部也因為這次敗選及黨產遭沒收凍結，組織不得不再次推動再造。