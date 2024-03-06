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將展編鐘仿品遭質疑 台故宮院長：難道博物館的恐龍統統要拿掉

記者陳宛茜／台北即時報導
故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告。(記者陳宛茜／攝影)
故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告。(記者陳宛茜／攝影)

國民黨立委黃健豪昨批評故宮規畫將近代仿品「曾侯乙編鐘」複製品於5月份進駐到南院2樓大廳展示，不僅是不尊重有70萬件原件展品的博物館美名，更是對中南部民眾的不尊重。故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告，多名立委質詢故宮南院展仿品之事，蕭宗煌澄清，編鐘並非文物展示，而是教育推廣活動，目前也還在洽談階段。他表示，如果博物館不能展示作為為教育推廣之用的仿品，那麼全世界博物館展示的恐龍都應該拿掉，因為統統不是原件。

故宮昨天已發出聲明回應，該編鐘為國立傳統藝術中心於1997年向湖北省博物館購置之曾侯乙編鐘複製品，曾於中山堂、國父紀念館等場館展出，近期則在2018年至2023年於國立自然科學博物館陳列展示，期間並由台灣國樂團每年公開演示兩次，推廣編鐘之美。

2023年歲末之際，國立傳統藝術中心主動向故宮表達「曾侯乙編鐘複製品至南部院區展示」之意願，並於同年12月19日至南部院區現場會勘，建議將編鐘放置在博物館2樓售票大廳旁側的現場演示效果較佳，也方便觀眾觀賞編鐘演出；1月30日雙方再度就編鐘移置陳列及教育推廣合作等事宜，進一步現勘商討。

故宮表示，與國立傳統藝術中心「編鐘之美教育推廣合作」案非文物展覽，且仍於洽談階段，尚未議定契約，針對外界的疑慮與意見，將審慎納入評估。

蕭宗煌說，此一編鐘的規畫是放在故宮南院二樓大廳、並非是展示文物的地方；展示的時候是以音樂表演的形式來呈現，定位是教育推廣而非文物展覽。對於教育展示品，故宮也會有明確的標示。他指出，全世界的博物館都會有其慣例與倫理，其中包括作為教育推廣的參考品，「如果說不是這樣的話，那全世界的博物館裡面的恐龍都應該拿掉，因為通通不是原件。」他強調，故宮一向依照博物館的慣例和倫理。

博物館 恐龍 國民黨

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