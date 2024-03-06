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美對台軍購延宕 台國防部：美國老虎小組將優化軍售執行

記者洪哲政／台北即時報導
台國防部長邱國正明天將赴立法院外交及國防委員會進行業務報告。圖／本報資料照
台國防部長邱國正明天將赴立法院外交及國防委員會進行業務報告。圖／本報資料照

面對美對台軍購交付長期的延宕，台國防部說，將持續與美方各單位密切合作，通盤考量防衛需求及對美軍購執行現況，以併行互補方式，結合美方對台多元軍事援助措施，增加國軍軍事投資配置彈性，期能儘速獲得所需武器裝備，以達兵力整建的目標，提升國軍防衛韌性。美國老虎小組(TIGER Team）將優化對台軍售執行。

台國防部長邱國正明天將赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，國防部在報告內容中表示，美國會於「2023財政年度國防授權法(National Defense Authorization Act」中納入「強化台灣韌性法 (Taiwan EnhancedResilience Act, TERA) 」專章，是繼「台灣關係法」 確立軍售援台政策後，內容最為具體且提供更多對台援助的美國法律，美國會訪團於法案生效迄今，已多次來台與國防部面對面溝通，了解執行窒礙及台方需求，並綜合所獲意見後透過立法作為，監督美行政部門落實執行。國防部將充分運用此契機，與美行政部門藉由年度對話機制，達成深化雙邊安全合作共識。

台國防部說，近來全球軍工業受俄烏戰爭及以哈衝突的影響，國際軍品產能不足導致供需落差，產生美對台軍售延宕的風險。對此，美國務院、國防部及國會已成立專案小組（TIGER Team）優化對台軍售執行，國防部將持續與美方各單位密切合作，通盤考量防衛需求及對美軍購執行現況，以併行互補方式，結合美方對台多元軍事援助措施，增加國軍軍事投資配置彈性，期能儘速獲得所需武器裝備，以達兵力整建的目標，提升國軍防衛韌性。

面對中共區域拒止、反介入、海上封控及三棲快速多點犯台能力日趨完備，國軍針對敵「快速奪取台灣，避免外力介入」的企圖，鎖定敵作戰節奏脆弱點抵消其優勢，透過任務式指揮分散指管及共同作戰圖像，使敵無法速戰速決，而迫其考慮犯台軍事行動的風險，放棄發動戰爭；並以「遠距、精準、機動、無人化及智慧」的不對稱防衛韌性為兵力整建目標，透過重層嚇阻手段，構築多層次防禦縱深，結合美印太戰略強化作戰互通，與民主友盟國家共同應對中共威脅挑戰。

國防部 投資 中共

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