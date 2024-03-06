台學者：兩會後至「520」是兩岸關係重點觀察期

圖為淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。(記者謝守真／攝影)

中國總理李強 5日發表政府工作報告，在涉台論述加上「反對外來干涉」，並在「統一」前拿掉「和平」的論述，引發外界擔憂北京是否不再強調和平。台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，「這完全是錯誤解讀」，而兩會 結束到「520」前，才是北京在對台政策上要進行宣示講話或採取必要做法的階段；兩岸關係在此期間雖緊繃，但應仍為「可控的」，且中美在此期間應會透過對話來管控分歧。

國策研究院6日上午舉辦「金門事件、兩會與美國超級星期二」座談會，張五岳在會上指出，今年中國兩會最大的一個變革就是取消總理中外記者會。他指出，每次兩會當中一開頭就是總理的政府工作報告，並且過往在閉幕後，總理一定要進行中外記者會，這在1993年起已常態化、制度化。

鑑於此，張五岳說，在兩會中從頭到尾總理是主要角色，且總理記者會不同於宣讀政府工作報告的呈現方法，無法照本宣科，所以總理記者會成為成為每任總理想表現人格特質、秀金句或表達親民的為依機會，同時，這也是目前中國方面設計讓中共 中央高層唯一能面對中外媒體來對話或溝通的「多元」管道。

張五岳分析，總理記者會取消大概有幾個考慮，「我相信這個取消，應該是在2月29日的政治局會議來拍板定案的」，2月29日政治局會議是兩會前的最後一次會議，要針對3月所有人大議程來進行審議。不過，從二十大後，總理和總書記的關係已與過往大大不同。

他指出，以往總書記跟總理都作為最高的行政首長和黨的領導人，因此總理每次出訪都是搭乘專機，包括中國前國務院總理李克強任內，但從去年始，李強上任後，每次出訪是以包機方式。而總書記在北京以外的巡視，理論上來講，總理作為政局常委不需要陪同，但現在總書記在北京以外地方視察，總理李強也經常出現。「現在總理跟總書記的上下隸屬關係是明確的。」

張五岳表示，今年是疫後中國首次大規模的實體會議，因此很多中外媒體都會關注幾個問題，像是對於經濟數據的看法，又或是秦剛與李尚福到底怎麼了等重要問題，上述都不是總理個人可以說清楚，「很多事務都不是總理的職權」。從此角度來看，相信取消總理記者會應該是北京有所考量。

此外，就今年中國兩會，張五岳觀察，涉台相關論述大概是116字左右，在歷史上中共對台政策、重大宣示等，從來沒有一次透過一年一度總理的政府工作報告來呈現，「一次都沒有」，所以外界關注李強如何嚴謹表達中共的政策立場跟看法，「不用過度解讀，哪裡多了一個字，哪裡少一個字」。

張五岳再提，很多人都解讀中國方面只見到「祖國統一」，而少了「和平」，這是不是中共不強調和平，「這完全是錯誤解讀」。他認為，重要的是要看對最高領導人總書記到團組裡面講話。

他指出，去年中國國家主席習近平第一個到團組講話的為人大的江蘇團，當時他談到高質量發展是國家的首要任務，今年也一樣，且今年第一個下團組的還是江蘇團，同樣談到要牢牢把握高質量的發展，特別是因地制宜的發展「新質生產力」，這是政治局開會定案的關鍵詞彙。

張五岳表示，針對中國兩會除看報告外，關注重點還有最高領導人或王滬寧有無到什麼場合下團組發表講話，以及中共的人事變化。他指，去年習近平在下團組中，完全沒有談到台灣問題，而今年會否談到當然引發各界關注。而在人事變化，目前為止，中國外長候選人之一的劉建超會否出任外長，以及是否透過人大任命都是焦點。此外，秦剛與李上福兩位的國務委員職權也是觀察重點。

至於兩岸關係，張五岳強調，在兩會後至「520」間才是兩岸關係比較微妙的觀察時期，這段時間才是北京在對台政策跟其他議題上來講話，或採取其認為的必要做法，但基於美中關係維持常態性互動、溝通管道，所以在兩會結束到「520」前，拜登跟習近平也可能會透過視訊等方式來管控彼此的分歧。目前尚未看出兩岸關係在此時此刻會否發生重大結構性變化。

兩岸關係固然很多不是北京所樂見，但是兩岸關係的總體結構與北京的國家發展進程當中，也有保持一定聯繫。鑑於此，雖然兩岸關係目前較緊繃，但在諸多的考量下，這種緊繃態勢應是「可控的」。