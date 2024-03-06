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國民黨黃埔百年遭整併 黃復興副主委：朱立倫傷老兵心

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨黃復興黨部副主委羅睿達。本報資料照（記者胡經周／攝影）
國民黨黃復興黨部副主委羅睿達。本報資料照（記者胡經周／攝影）

國民黨主席朱立倫推動大規模黨務組織改造，黃復興黨部將和一般黨部整合。黃復興黨部副主委羅睿達今天表示，佩服朱立倫對黨務改造的決心與勇氣，但時機點和方向不對，適逢今年黃埔創校建軍百年，更凸顯這是讓人失望與痛心的決定。

羅睿達指出，黨中央切割黃復興，是否等同切割國民黨的歷史，他認為做事不要做一半，若朱立倫真認為要裁撤，應率先跟黃復興一同請辭黨主席，應該制定一套公平公正公開、民主的黨內初選機制，而不是裁撤黃復興、切割老人完之後，就能得到年輕人和中間選民的心。

羅睿達表示，絕對支持讓年輕人從政的願景，但國民黨這次的改革方向走錯，從過往歷史來看，世界各國年輕人崛起的腳步，都是與革命有關，民主國家一定是採取傳承、讓政黨壯大。可惜國民黨作為百年大黨走到今天，一再失去政權。

他指出，2022、2024大選，地方首長及民代能勝選，是候選人努力經營得到的成果，和國民黨沒有絕對關係。總統選票慘敗代表內部需要檢討改革，原因是因失去黨魂、忠貞思想、中心思想，對國家未來發展主張，自然失去民心。

羅睿達說，黃復興是再單純不過的一群老兵，他們的存在只是在為中國國民黨守護中華民國，可是今天這樣切割，真的傷了很多老兵的心，未來面對退黨潮、反對聲浪一定撲面而來；若連國民黨都拋棄自己的信念、理念和中心思想，他不相信這次改革會換回中間選民和年輕選票。

羅睿達說，黃復興從成立至今，只要他們支持的候選人，幾乎沒有不當選的，這代表黃復興是有紀律、服從性高的部門，為何被形容「黨中有黨」，這是很荒謬的論述。

他也認為，這項變革百分之百會衝擊到2026選舉，昨天他的一百多個群組裡已經炸鍋，很多人揚言要退黨加入新黨和民眾黨，至少不必去被別人踐踏，「冰凍三尺非一日之寒，」過去不管黨內任何政策，黃復興黨員願意委屈，是基於熱愛中華民國立場，願意捐棄己見支持黨推出的候選人，如今都要切割歷史淵源，有黨員說，他們責任已了，以後不用再含淚投票。

國民黨 中華民國

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