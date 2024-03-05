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朱立倫揮大刀 國民黨黃復興黨部裁併 走入歷史

記者鄭媁王寓中／台北即時報導
國民黨主席改選，占全體黨員近四分之一的黃復興黨部黨部，一向是角逐黨魁兵家必爭之地。(本報系資料照)
國民黨主席改選，占全體黨員近四分之一的黃復興黨部黨部，一向是角逐黨魁兵家必爭之地。(本報系資料照)

2024年台灣總統大選敗選，國民黨主席朱立倫選後展開大規模黨務組織改造，將正式裁併黨中央及各縣市黃復興黨部，黃復興黨部走入歷史，黨中有黨的情況將不再，但此舉是否引發黃復興黨員後續大反彈，受到黨內高度關注，相關改造案最快今天送中常會定案。

除了裁併黃復興，這波組改另一重點是青年組織。為了換血召回年輕選票，國民黨將把組發會青年部、青年部轄下的各縣市青工會及全國青工總會、革實院下的青年團，以及中央黨部的青年事務委員會，統合為青年數位部，並且成立工作坊，讓青年的工作全面整合升級。

未來國民黨青年數位部及工作坊除了從事青年服務的工作，也將為2026基層地方選舉，全面儲備人才，首要目標是培訓年輕人參選2026年的里長選舉。

組改第3個重點是智庫，智庫執行長柯志恩留任，未來台灣立法院8個委員會的立委，將加入智庫內政、國防外交等8個組，除讓智庫內造化，也進一步實質整合智庫與國民黨立法院黨團。

除此之外，國民黨中央黨部行管會、文傳會也將進行內部整併，例如文傳會的文宣部和傳播部將整併。

朱立倫這波組改將國民黨黨務人事全面內造化，重要職務全由立委兼任，除了智庫執行長、文傳會主委、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣黨部主委，未來的青年數位部主委及組發會青年部主任，也將將不分區立委葛如鈞及年輕立委羅廷瑋兼任。

國民黨2000年大選首度失去政權，選後進行黨務改造，裁撤8大特種事業黨部，只留下黃復興1個特種黨部，24年過去，如今朱立倫揮大刀裁併黃復興，黃復興也將走入歷史。

根據國民黨中央擬定方案，黃復興黨部將改組為退伍軍人服務工作委員會，黃復主委季麟連仍接任退伍軍人委員會的主委，但該委員會是單獨一級單位，還是成為組發會下的工作委員會，要看中央黨部最後端出的方案。

國民黨中央黃復興改名，黃復興在各縣市的黨部，如黃國樑黨部等，全部與各縣市黨部結合，各縣市黃復興主委改任各縣市黨部副主委，黃復興裁併整合後，將不再有黃復興黨部，也不再黨中有黨，全歸中央組發會和各縣市黨部統一指揮。

黃復興的裁併過去在國民黨內一直有人討論，但從未真正動刀改革，黃復興黨員名冊只有黃復興黨部能掌握與聯繫，而黃復興黨部縱然在正式選舉影響力早已不再，但在黨內的選舉，特別是黨主席選舉，一向扮演最重要關鍵，得黃復興者得黨魁。

據了解，朱立倫選後揮刀黃復興，也有人提醒將傷及明年黨主席改選朱爭取連任之路，但朱意志堅定回說：難道這樣就不改革了嗎？

據了解，這波黨務改革層面相當大，詳細的方案至今未對外公布，但相關訊息今天已釋放給網路媒體，改革詳細方案還在高層桌上，最快今天送中常會，常會通過後才會公布確定的組改內容，

黃復興黨部，正式名稱為國軍退除役人員黨部，又稱榮民黨部，「黃復興」為其黨部代號。1955年10月，前總統蔣經國為維護榮民（退除役官兵）權益、並希望與榮民其家眷支持國民黨，因而研擬籌設榮民黨部。1956年7月1日，「國軍退除役就業人員黨部」正式成立，代名「黃復興」，寓意「炎黃子孫，復興中華」。而各縣市多以「黃國Ｘ黨部」或「黃榮Ｘ黨部」命名，黨部則全設在國民黨中央及各縣市黨部內。

國民黨 就業 蔣經國

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