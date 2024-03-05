我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約6名華人遭逮捕

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年已召回6產品

蔡英文接見密西根州長 盼共同建立安全的供應鏈

記者周佑政／台北即時報導
蔡英文總統今早接見美國密西根州州長惠特默時表示，密西根州將在台灣設立貿易辦事處，相信將進一步強化雙邊經貿關係。圖／台總統府提供
蔡英文總統今早接見美國密西根州州長惠特默時表示，密西根州將在台灣設立貿易辦事處，相信將進一步強化雙邊經貿關係。圖／台總統府提供

美國密西根州州長惠特默訪台，總統蔡英文今早接見惠特默時表示，密西根州將在台灣設立貿易辦事處，相信將進一步強化雙邊經貿關係。密西根州的汽車工業、半導體及微電子研究等，都能與台灣的電動車、半導體供應鏈密切合作，共同建立安全的供應鏈，完善產業聚落。

蔡英文表示，惠特默半年內兩度訪問台灣，以行動展現對台灣的重視及支持，並代表台灣人民表達誠摯的感謝。密西根州是全球汽車工業的重鎮。目前，台灣汽車零組件產業也有許多廠商選擇前往密西根州投資，設立服務據點。另外，台灣與密西根州在去年簽署雙邊經貿合作備忘錄，針對半導體、電動車及人工智慧等領域，加強產學合作，深化雙邊關係。

蔡英文指出，惠特默此次來訪，宣布密西根州將在台灣設立貿易辦事處，相信將進一步強化雙邊經貿關係。未來，透過新設立的貿易辦事處，希望台灣與密西根州一起創造更多的合作成果。並祝福訪賓訪問順利，有豐富的收穫。

惠特默則表示，密西根州政府及人民，都希望盡最大努力強化台美關係。台灣和密西根州間的商品與服務、企業投資和各級學生的自由交流等，都對雙邊關係至為重要，有助深化台美連結。

惠特默說，很高興看到有密西根州企業選擇到台灣投資，而臺灣企業也到密西根州投資，她很歡迎三家台灣公司在密西根有新的投資案。這些公司都在美國取得了商業上的成功，非常感謝他們選擇密西根州作為邁向成功的地點。

惠特默表示，她很高興宣布成立密西根州駐台貿易辦事處，相信該辦事處將進一步強化台灣與密西根州的經濟與文化連結。

密西根州 投資 蔡英文

上一則

美驅逐艦今航經台灣海峽 兩岸金廈水域對峙後首度

下一則

朱立倫揮大刀 國民黨黃復興黨部裁併 走入歷史

延伸閱讀

台罕病律師陳俊翰訃聞出爐 蔡英文任治喪委員會榮譽主委

台罕病律師陳俊翰訃聞出爐 蔡英文任治喪委員會榮譽主委
蓋拉格邀卸任後到美國政界試身手 蔡英文大笑稱OK

蓋拉格邀卸任後到美國政界試身手 蔡英文大笑稱OK
蔡英文接見蓋拉格 盼台美避免雙重課稅早日立法

蔡英文接見蓋拉格 盼台美避免雙重課稅早日立法
蔡英文：盼在對等尊嚴前提下 恢復兩岸交流

蔡英文：盼在對等尊嚴前提下 恢復兩岸交流

熱門新聞

知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12

超人氣

更多 >
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
南加華男威脅搶銀行 遭大批警員圍捕

南加華男威脅搶銀行 遭大批警員圍捕