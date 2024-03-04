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台行政院前院長陳冲：台積電是黑船2.0 翻轉日本失落三十年？

記者陳美君／台北即時報導

台灣行政院前院長陳冲今（5）日指出，台積電日本廠在熊本風光開幕，「經濟學人」以日本廠較美國廠擁有 more luck（更多的幸運）為題，不足一頁的篇幅，卻只簡述日本政府補助、行政支援、股東協力，似未展現世界級媒體的高度，也失去從地緣經濟及地緣政治立場觀察，可能會有的重大影響。

陳冲強調，國際貨幣基金高層，近來不斷呼籲世界各國如不能合作，也要理性競爭（Compete rationally），這種逆勢操作，也許是經濟學家一廂情願的想法。眼看著地緣經濟的碎片化，還真懷念全球化時代，將比較利益極大化的國際分工。

陳冲認為，國際媒體似乎羨慕「台積日本廠」是幸運兒，但以台灣言，更在乎的是在全球半導體競爭中，(至少中期)台積電是否贏家?台灣是否仍可以保持優勢?這又牽涉到地緣政治的複雜捭闔。

回顧歷史，1985年廣場協議後，列強聯合干預外匯市場，日圓、馬克號稱「有秩序」升值，引發日本泡沫經濟，導致日本失落十年、二十年，甚至是失落的卅年。八零年代曾居全球半導體霸主的日本，也因此大幅式微，業界戲稱是「從世界第一到市占0.1」。

日本自然急切想翻轉這種失落的劣勢，由這次日本政府一出手就補助台積4,760億日圓（第二廠據云將再補助7,320億），即可見端倪；而開幕當天日本媒體喊出「黑船2.0」，竟以台積電日本設廠，與1852年代美國海軍准將 M. Perry 以船堅炮利打破日本長期鎖國政策的事件相比擬，也足見日本上下對此新廠的重視。看看日本前後四百年來的發展，能被譽為另一次黑船事件，台積電應也算是面子十足，然而這風光背後，不是沒有陰影。

陳冲說，回想去年 ASML 案件，西方國家運用1996年的瓦聖納協議（Wassenaar Arrangement），阻止荷蘭廠商輸出 DUV 光刻機至中國大陸（2019年已限制較低階的 EUV），有效打擊大陸高階晶片的發展。但日本本身是瓦聖納成員，取得晶片生產最關鍵設備，不會受到限制，此一優勢，足使日本重建半導體霸業再現曙光。

晶片行業，並非單打獨鬥就可完勝，台積征日，同行生態系夥伴據說就超過百餘家。日本雖然暫非半導體霸主，但生產半導體所需材料與設備的供應商，卻陣容整齊、軍容壯盛。以 EUV 關鍵設備的塗布顯影機為例，日本即占全球九成以上的市佔率，而微影製程關鍵材料的光阻劑，日本也有世界逾八成的市佔率。

至於擴散機、研磨機、氟化氫、過氧化氫等也都供應全球六成的需求。2019年日韓貿易戰，其中是非曲直難斷，但日本因掌握上述原料，應是韓國不得不迅速收場的主因。台積電日本廠雖然並非先進製程，但透過其中的日本股東，配合地緣政治運作，重建日本完整的上中下游生產線，扳回失落的卅年，非不可能。

陳冲說，台積電是否真有黑船2.0的分量？還要走著瞧；日本能否翻轉失落的卅年？我們無從關心，只擔心在地緣政治的角力下，台灣半導體的優勢能否維持?觀察國際現勢，政府輔導扶植半導體周邊關鍵產業，建立不受制於人的生態系，勿讓「一個人的武林」孤芳自賞，恐是當務之急。日本在2003年發布半導體產業戰略，歐盟更早在2021年即有 Digital Compass，我們是否更應有一前瞻的 Roadmap？

日本 台積電

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