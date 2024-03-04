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台遭毆老師怨不知有特教學生 北市教育局：代課應確實交接

記者洪子凱／台北即時報導
北市某高中生情緒失控，在教室中毆打教師，老師事前完全不知該生狀況，質疑校方刻意保密，教育局表示，後續也會提醒學校老師，若需請代課，需將相關交接狀況說明清楚。 圖／取自記者爆料網
北市某高中生情緒失控，在教室中毆打教師，老師事前完全不知該生狀況，質疑校方刻意保密，教育局表示，後續也會提醒學校老師，若需請代課，需將相關交接狀況說明清楚。 圖／取自記者爆料網

台灣北市某高中日前一名特教生不服管教對任課老師吐口水、毆打，造成老師多處受傷，PTT出現一則推文，內容疑老師臉書貼文，因學生上課畫畫出聲制止，學生情緒失控，對他拳腳相向，但事前完全不知該生狀況，質疑校方刻意保密。教育局表示，老師若要請代課應將相關程序交接清楚，包含特殊學生狀況，事件發生後也有再次提醒學校，避免類似情形發生。

PTT一則推文分享一則臉書分享，疑似是老師在臉書還原事發狀況，當天該師幫忙其他老師代課，但上課上到一半發現有部分學生未認真上課，有人帶耳機、有睡著、還有一位學生畫畫連講義都沒有放桌上，他出聲制止後，多數學生便將與課堂無關內容無關內容收起，只剩下該生仍不聽，他再次要求後，學生口出惡言，接下來就如影片內容發生情節。

該老師表示，遭學生攻擊，衣服整個糟扯破，後頸雙手擦挫傷、眼鏡甚至斷成3截，財損超過1萬元，接著放學去驗傷。根據老師留言，因為是幫忙代課似乎未被告知班級狀況，「他們可能覺得不需要告訴我，覺得保密比職員安全更加重要。」

推文一出，不少網友留言「台灣的教育環境到底還能多爛」、「現在的老師最好還是別管學生做啥」、「這案例就告訴廣大教師上課秩序別管」、「那學校就有責任了」。

教育局副局長陳素慧表示，若任課老師因有事須請其他老師幫忙代課，需將課程進度、作業、班級學生狀況向代課老師交代清楚，該班老師在交接過程中有將大部分資訊給代課老師，但該生特殊情況可能沒有交接到，教育局後續也會提醒學校老師，若需請代課，需將相關交接狀況說明清楚，避免類似情形再度發生。

至於受傷老師，教育局先前也強調，將依就醫後實際狀況，依「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」提供慰問金。

教育局

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