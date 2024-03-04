我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

越南河內空污世界第一 全城霧茫茫外送員叫苦

升勢暫時停頓 AI股走升 那指仍收跌

綠委批藍國會改革法案擴權 強調民進黨會合法合憲

記者劉宛琳／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團今提藐視國會罪、正副院長記名投票、聽證權、總統赴立院報告、強化人事同意權等國會改革法案。民進黨團幹事長、國會改革小組召集人吳思瑤質疑，國民黨團的版本是權責相符的國會改革嗎？還是片面國會擴權的國會改革？民進黨團會提出合法合憲又具進步性的國會改革版本。

吳思瑤表示，就讓國民黨團按程序付委審查，但民進黨的版本還要找學者專家去商議、研究，必須嚴謹審查，而且社會也關注，所以不會這麼快出來，但會加速；民進黨團會提出一個合法合憲，能夠順利運作，又具有進步性的國會改革版本。

吳思瑤也批評，國民黨團的版本是「權責相符」的國會改革嗎？還是片面「國會擴權」的國會改革？他們的版本是社會期待的嗎？在立法院就是專業審查，但如果國民黨團的第一關就是站在憲法的對立面，這個法案就不能通過，法律是基本的ABC，效力不能逾越憲法。

吳思瑤也呼籲國民黨團，不要站在社會民意的對立面，國會改革就是權責相符，能不能做到專業的問政，自我去履行對民意的回應？但以國民黨剛上路的質詢和問政表現來看，就凸顯他們權責不相符，責任沒有履行，又片面想要擴權，這不是站在社會的對立面嗎？

吳思瑤說，國會改革還是要理性討論，不要逾越憲法，不要不當擴權，凌駕人民的期待，但很可惜國民黨沒有悟出道理。她強調，國會改革要宏觀，要能夠運行並符合社會民意；國會形象是大家的，如果只從國會擴權的角度來切入，那是非常狹隘的改革，也是社會充滿疑問和爭議的改革。

國民黨 民進黨 投票

上一則

台5億高中生案再開庭 結婚證人簽字時不知是同婚

延伸閱讀

藍委質疑：海委會每年有120億預算 為何不花3000萬補足密錄器？

藍委質疑：海委會每年有120億預算 為何不花3000萬補足密錄器？
不分區專家立委 未進專業委員會惹議

不分區專家立委 未進專業委員會惹議
喬州保護宗教法 被指涉歧視跨性別群體

喬州保護宗教法 被指涉歧視跨性別群體
劍指無證客？亞州擬立法：非法穿越私人土地 地主可槍殺

劍指無證客？亞州擬立法：非法穿越私人土地 地主可槍殺

熱門新聞

網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27

超人氣

更多 >
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰
西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光
才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命