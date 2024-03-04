綠委批藍國會改革法案擴權 強調民進黨會合法合憲

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國民黨 立院黨團今提藐視國會罪、正副院長記名投票 、聽證權、總統赴立院報告、強化人事同意權等國會改革法案。民進黨 團幹事長、國會改革小組召集人吳思瑤質疑，國民黨團的版本是權責相符的國會改革嗎？還是片面國會擴權的國會改革？民進黨團會提出合法合憲又具進步性的國會改革版本。

吳思瑤表示，就讓國民黨團按程序付委審查，但民進黨的版本還要找學者專家去商議、研究，必須嚴謹審查，而且社會也關注，所以不會這麼快出來，但會加速；民進黨團會提出一個合法合憲，能夠順利運作，又具有進步性的國會改革版本。

吳思瑤也批評，國民黨團的版本是「權責相符」的國會改革嗎？還是片面「國會擴權」的國會改革？他們的版本是社會期待的嗎？在立法院就是專業審查，但如果國民黨團的第一關就是站在憲法的對立面，這個法案就不能通過，法律是基本的ABC，效力不能逾越憲法。

吳思瑤也呼籲國民黨團，不要站在社會民意的對立面，國會改革就是權責相符，能不能做到專業的問政，自我去履行對民意的回應？但以國民黨剛上路的質詢和問政表現來看，就凸顯他們權責不相符，責任沒有履行，又片面想要擴權，這不是站在社會的對立面嗎？

吳思瑤說，國會改革還是要理性討論，不要逾越憲法，不要不當擴權，凌駕人民的期待，但很可惜國民黨沒有悟出道理。她強調，國會改革要宏觀，要能夠運行並符合社會民意；國會形象是大家的，如果只從國會擴權的角度來切入，那是非常狹隘的改革，也是社會充滿疑問和爭議的改革。