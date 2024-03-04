兩岸敵意螺旋上升讓美介入？邱太三：金廈非領海問題

陸委會主委邱太三。記者許正宏／攝影

中國船隻翻覆案溝通陷入僵局，面對中方持續施壓，但台方未有錄影供即時自證，尚待檢調結果，國民黨 立委賴士葆質疑政府是否有意使兩岸惡意螺旋上升，甚至讓美方介入？對此，陸委會主委邱太三表示，該案是發生在金廈水域，兩岸人民的漁場，不是台海中線，也不是領海，只有「禁止、限制水域」問題，所以不要聯想到美國或其他國家，海巡過去也都有處理經驗。同時，就陸委會報告未明列主題「撞船案」，邱太三說，願向召委表示歉意。

台立院內政委員會4日就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」，邀請海委會、陸委會、國防部 專案報告，但僅國防部報告標題完整列出「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理專案報告」，海委會在內頁改稱「取締『大陸籍快艇 』事故案」，陸委會報告封面則直接列「立法院第11屆第1會期內政委員會第2次全體委員會議專題報告」，未有具體標題，內容也未提撞船。

對於報告主題爭議，海委會主委管碧玲強調，海巡立場必須捍衛，「撞船」是中國大陸最想要用的名稱，但「碰撞」與「撞船」完全不同，但也說她願意接受指責。

至於陸委會方面，賴士葆在質詢時要求邱太三，對於報告主題，你要不要也道歉一下，對召委要夠尊重，不能瞧不起，「你（邱太三）不可以沒有題目，你不是無良，你不是『無印良品』啦，你不可以這樣子」。

邱太三回應，陸委會並沒有改題目，只是「沒有寫出來」。後賴士葆說，若政務官不同意召委題目，應有事好商量，或在報告內容中針對題目做解釋，邱太三回應，確實值得商議，願在這一點上向召委（高金素梅）表示歉意。

接著，賴士葆質疑，目前台方處理方式，是否有意使兩岸惡意螺旋上升，甚至讓美方介入。邱太三說，該案是發生在金廈水域，兩岸人民的漁場，不是台海中線，也不是領海，只有「禁止、限制水域」問題，所以不要聯想到美國或其他國家，過去意外事件也很多，海巡都有處理經驗，與過去發生在公海的廣大興案也不一樣。

至於外界關注，兩岸就中國船隻翻覆事件溝通時，是否提及賠償事宜。海委會副主委兼海巡署長周美伍說，相關事宜已經開始談，但台方用的名詞不是賠償，是撫慰金、慰問金。至於金額多寡，周美伍稱尚不便透露，因為還在溝通中，若按照過往陸委會、海基會處理中方人員在台意外死亡案例，平均在新台幣300到400萬元，約為人民幣80萬到100萬元左右。