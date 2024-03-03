影迷集氣送「金門」進奧斯卡 導演父母也出席

高雄市電影館於內惟藝術中心舉辦「前進奧斯卡，《金門》短片特映會」，導演江長松父母也出席特映。(圖／台文化部提供)

奧斯卡金像獎將在10日舉行頒獎典禮，出身高雄的台灣導演江松長作品「金門」，為台灣影史上首度入圍奧斯卡最佳紀錄短片獎。高雄市電影館和清華大學金門校友會今日隔海接力，在高雄和金門兩地舉辦「前進奧斯卡，《金門》短片特映會」，聚集200位高雄和金門影迷為「金門」集氣、贏得奧斯卡獎 。導演江松長人雖不在台灣，仍跨洋出席線上映後座談，感謝高雄鄉親到戲院看他的電影，希望拍更多台灣故事、與國際觀。

江松長在台灣出生成長、美國就學工作，並與中國紀錄片工作者長期合作，見證數十年來台灣和美中之間的變化。「金門」是CNEX基金會「Taiwan Matters」計畫之一，針對國際觀眾拍攝台灣的故事，希望透過影片，讓世界認識台灣的現實處境、兩岸與國際關係，期望對於倡導和平能發揮一些作用。江松長並表示想回到高雄拍片，雖然現在還不太確定什麼主題，只要找到適合的題目，一定會馬上回到高雄。

文化部長史哲今天出席「金門」高雄特映會，表示文化部的黑潮計畫將大力投資台灣的文化內容和產業、拓展國際市場，讓更多台灣影人及影片在世界被看見。江松長指出，台灣的繁榮經濟和民主社會，是近年國際間非常受到矚目的原因，接下來要發展的就是文化內容，給年輕人更友善的創作環境，支持他們為台灣說故事、讓這些故事對外發表。這不只需要政府的協助，還要台灣觀眾一起支持，跟國際分享我們的故事。

江導演的父母江英隆和賴幼玲亦出席特映會，很開心能在大銀幕看到，和觀眾一起為兒子加油集氣，短片裡透過父親在金門當兵記憶、家族旅遊，以及當地民眾的生活日常，帶出台灣、美國和中國的台海地緣政治。江松長說明，國際觀眾多數沒聽過金門，不了解台海關係，他補充最近收到南韓、古巴 和東歐的來信，反應和他們的歷史有很多共鳴，都有冷戰時代遺留下的矛盾，讓更多國際觀眾了解台灣的複雜現況，也是江松長拍紀錄片的初衷。

除了江松長導演的「金門」，台裔導演王湘聖的「奶奶跟外婆」也獲提名。該片紀錄兩位祖母之間的日常相處，充滿詼諧的生活況味令人感動。「金門」電影特映會3月10日在金門金獅戲院還有二場放映，已於紐約時報 Op-Docs紀錄片平台上架播放，「奶奶跟外婆」則在Disney+平台播映。 高雄市電影館於內惟藝術中心舉辦「前進奧斯卡，《金門》短片特映會」，導演江長松線上出席映後講座，現場滿座，為《金門》加油。(圖／台文化部提供) 出身高雄的台灣導演江松長作品「金門」，為台灣影史上首度入圍奧斯卡最佳紀錄短片獎。(圖／高雄電影館提供)

影片來源：YouTube The New York Times