台灣枉死巡路員父展大愛 「對方母親也失去了兒子」

基隆市長謝國樑（右）到已故巡路員劉冠群的家中，慰問劉冠群的爸爸和媽媽。（圖／取自謝國樑臉書）

新北市簡姓男子疑精神異常開車肇禍，造成快速道路巡路員劉冠群、基隆警員蘇昱鴻死亡，簡事後闖入鐵軌遭列車撞死。簡母今透過里長表示，「能請的錢」都會賠償被害人，也想向家屬道歉。劉父今天表示，可以接受簡母來靈前致意，至於賠償金，會和家人討論是否收下，或讓簡母「留著用」。

影片來源：聯合新聞網

「我兒子35歲，但年輕警察才24歲，比我們還慘」，劉父表示，人死了，一切業障也都消除了，被問到要不要簡男家屬道歉，劉父說「算了，他媽媽也很辛苦，她兒子也被火車撞死了。」

34歲簡姓男子2月29日晚間在貢寮區澳底漁港，偷走他人的小貨車一路開往基隆途中，騎重機在萬瑞快速道路巡查的劉冠群被撞身亡。簡男肇事後逃逸，最後開進基隆警三分局八堵分駐所，站在值班台旁的蘇昱鴻閃避不及，被撞後傷重不治。簡男犯案後跑出分駐所，跳入鄰近的軌道奔跑，在暖暖交流道附近被區間車撞擊死亡。

新北市貢寮區真理里長趙瑞昌今天轉達賴母的心意，表示兒子闖下大禍，她想向兩名被害人的家屬道歉致意。兒子有勞保，好像也有人壽險 ，「能請的錢」都會賠償被害人。

劉冠群的媽媽因為就只有這麼一個兒子，發生意外難掩哀傷。劉父日前說，接到通知前往醫院途中，心想千萬不要白髮人送黑髮人，沒想到還是發生了。後來得知簡男家中情況，反過頭來為簡母送暖，他提到「對方家庭也很辛苦，因為她的兒子也被火車撞死了」。

簡母透過里長表達賠償和道歉的想法，劉父說，兒子已經走了，盡在不言中，也不知該再說些什麼。簡母如果感到愧疚，想來靈前道歉，家人可以接受。至於賠償金，家人會討論一下，看是要接受或讓簡母留著用。