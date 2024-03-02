搶搭AI、電動車熱潮 台達電全球招募8000人

台達電搭上AI、電動車等熱潮，全力大擴張，今天宣布要在台灣大手筆徵才約1700人，且在全球招募近8000人。(路透)

台達電搭上AI 、電動車 等熱潮，全力大擴張，今天宣布要在台灣大手筆徵才約1700人，且在全球招募近8000人，尤其以泰國 、印度人才需求成長幅度最大。

台達電董事長海英俊1日法說會特別提到，台達電往後幾年在中國、泰國、歐洲、北美都有擴充計畫，加上內湖的2棟新大樓，估計公司今年資本支出將超過新台幣300億元，高於去年的278億元。

台達電今天參加台大校園舉辦徵才活動，一口氣釋出台灣約1700個職缺，而且在全球要召募近8000人，職缺項目涵蓋電力電子硬體、機構設計與系統散熱、軟韌體開發、智能製造、機器人系統整合、AI應用等領域的工程師，也有商業開發、資訊、採購等。

台達電人資長陳啟禎表示，台達業務橫跨如電動車、能源、AI等多個高潛力領域，對於研發人才的需求逐年提升，台達電研發人員依據學經歷，碩士新人起薪最高可達7.5萬元、博士更上看9.6萬元，公司並提供研發人才培育獎學金，碩士60萬元、博士150萬元，針對研發替代役及預聘新鮮人也有15萬元的早鳥留任獎金，招才大手筆，積極延攬優秀人才加入。

除應屆畢業生外，台達電今年也將擴大校園布局，將提供約200個實習職缺，包含研發、製造、商管等領域，為未來發展儲備人才。