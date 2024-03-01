拜登政府貿易報告 美台貿易倡議深化經貿關係

美國貿易代表署1日公布2024年貿易政策議程與2023年度報告。在談及台灣時，貿易代表署表示，美台21世紀貿易倡議在制定具體方法，深化雙方經貿關係，未來將繼續就其他議題進行談判。(本報資料照片)

美國貿易代表署今天公布2024年貿易政策議程與2023年度報告。在談及台灣時，貿易代表署表示，美台21世紀貿易倡議在制定具體方法，深化雙方經貿關係，未來將繼續就其他議題進行談判。

美國貿易代表署（USTR）今天公布向國會遞交總統拜登 2024年貿易政策議程與2023年年度報告，說明貿易代表署為推進拜登貿易政策所做的努力，以及年度優先事項。

報告在談及台灣時指出，2023年6月，美國在台協會（AIT）與駐美代表處簽署美台21世紀貿易倡議首批協定，雙方在關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐，以及中小企業等領域取得有意義成果。

美國貿易代表署指出，美台21世紀貿易倡議目的在制定具體方法，深化雙方經貿關係，推動基於共同價值觀的相互貿易優先事項，並促進勞工 與企業創新與包容性經濟成長。

報告指出，美台有著長期且充滿活力的貿易關係。台灣是充滿活力的民主政體，也是區域重要貿易夥伴。美台在2022年6月啟動美台21世紀貿易倡議以來，雙方制定具雄心的協商時間表，以盡快取得進展。

在簽署首批協定後，報告指出，美台將繼續就涵蓋其他重要經濟領域的第2批協定進行協商。美國高度重視與台灣的合作，以進一步深化和加強雙方貿易與投資關係。第二階段協議鎖定農業、勞工與環保議題。

報告指出，美台在2023年8月於華府進行面對面會談，期間就涉及農業的擬議文本進行富有成效的討論。此外，美台也討論首個關於環境正義的貿易條款，著重於國內層面的環境正義，概述環境正義主要面向，並強調改善邊緣化、代表性不足與原住民 群體與社區獲得政府環境計畫與服務機會的重要性，並酌情強化評估環境法律與政策的分配影響力。