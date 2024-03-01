台工人清油槽遭活埋12小時 救出口鼻塞滿汙泥喪生

高雄李長榮化工油槽泥塊坍塌意外，今天凌晨搜救人員救出失蹤工人，但已經死亡。記者石秀華／翻攝

高雄市前鎮區李長榮 化工廠出租給材料科技公司的油槽，昨天下午2時44分許傳工安意外，5名工人清洗油槽時，汙泥塊突塌下掉落，4名工人緊急逃離，但吳姓男子慘遭活埋受困，搜救人員戴呼吸器挖泥、以水刀切開槽體，直到今天凌晨，將活埋近12小時的吳男救出，但他滿臉汙泥早已無氣息。

警消調查，前鎮區國華二街李長榮化工廠的儲油槽，承租給林園先進材料科技公司，因契約簽訂，在交還槽體前需將儲槽清潔完畢，林園先進公司發包給「嘉傑環保開發公司」雇工清洗儲槽。

昨天上午8時許，5名工人上工清洗油槽，預定昨天下午4時30分完成作業，未料2時44分許，油槽槽壁汙泥塊陸續掉落，4名工人趕緊從油槽下方逃離。

4名工人後來不見吳姓男子（48歲），才驚覺他可能受困油槽，遭汙泥塊活埋，急打119求救。

消防和特搜人員抵達現場後，發現油槽直徑約10餘公尺、高10餘公尺，的油槽汙泥整片塌下，僅容1人可穿梭的空間，且通風不良、救人不易，由搜救人員戴呼吸器進入，持工具挖泥。

消搜救單位擔心上方汙泥塊又掉落，造成危險，輪番搜救，並以水刀切割槽底鋼板很厚，切割耗時。搜救人員切出開口，開挖油槽汙泥，將挖出的泥塊一桶桶運出，直到今天凌晨2時31分，終於尋獲吳男，將活埋近12小時的吳男救出，但他滿臉、口鼻都是汙泥，已經死亡。

市府勞工 局勞動檢查處研判，雇主找勞工清除槽內媒焦油塊作業，未採取擋樁、護網等必要設施，因槽壁的煤焦油塊突然崩落肇災，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，勒令現場停工，最高可處30萬元罰鍰。

李長榮化工昨晚發聲明強調，發生意外的儲槽，是林園先進公司交還槽體前，雇用環保公司清潔出事，會配合主管機關調查。