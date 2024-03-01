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職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

不肯賠錢 紋眉師裝死賴帳偽造死亡證明

記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

從事紋繡美睫工作的陳姓女子與客人發生消費糾紛，約定賠償3萬2000元（約1012美元），陳女不想賠，偽造自己死亡的證明書賴帳被起訴，台北地院審理，依行使偽造私文書罪判陳女有期徒刑2月，得易科罰金6萬元（約1898美元）。可上訴。

32歲陳姓女子與客人因頭髮紋繡的消費發生糾紛，雙方約定賠錢即了事，條件是陳女每月應賠對方4000元8個月賠完3萬2000元，陳女雖承諾，但並不想賠。

2023年3月25日，客戶以臉書私訊提醒陳女月底到了該付錢了，陳女3月27日在台北火車站工作室自網路下載空白死亡證明書、「佛教慈濟財團法人台北慈濟醫院」的樣章，再冒用鄭姓醫師、慈濟醫院名義偽造自己已死的證明書。

假的死亡證明書備妥之後，陳女冒充自己的親人以臉書私訊傳送給客戶，表示自己已經死亡。

陳女在臉書的私訊寫「她人已在前天車禍去世，我們將不負責他的債務，我們家人都在處理她的身後事，還請您體諒，謝謝」，即以此詐術免除應賠償錢，客戶心生懷疑後，向警方報案，檢察官將陳女提起公訴，陳女向法官認罪。

判決書指出，陳女擅自偽造自己已死亡的證明書持以行使，想免除債務，行為有所不該，考量她犯後坦承犯行，審酌她大學畢業程度、已婚、育有未成年子、現仍從事紋繡美睫的工作、月薪約4至6萬元，依法判決。

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