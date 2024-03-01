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套「酒量公式」男酒駕自認絕不超標 酒測值一出「我輸了」

記者古和純／高雄即時報導
蕭男一開始自信不可能酒測值超標，還用手比劃不會超過每公升0.25毫克的法定標值。記者古和純／翻攝
蕭男一開始自信不可能酒測值超標，還用手比劃不會超過每公升0.25毫克的法定標值。記者古和純／翻攝

高雄47歲蕭姓男子前晚4時許，參加公司晚宴後開車返家，行經鼓山區華榮路與明誠三路口時，因駕車抽菸遭巡警攔查，當下蕭男渾身酒氣被依法酒測，蕭拍胸脯保證不會超標，直說套用網路「酒量公式」，不過酒測值一出達每公升0.45毫克，讓他當場愣住，直呼「我認了！我沒醉，但是我輸了。」

鼓山分局指出，蕭男盤查時，不僅大方坦承自己酒駕，喝了三瓶小罐啤酒，還熟練地拿起礦泉水，主動配合酒測，但讓員警感到新奇的是，蕭男態度自信滿滿地說，因17年前就曾因酒駕遭移送，還因此上網查「飲酒量計算公式」，根據自身體重算出應可負荷6罐330毫升的啤酒。

蕭男自覺僅喝3小罐啤酒，按公式計算不會醉酒，因此就大膽駕車上路，遇上巡警酒測，也自認絕不會超標，殊不知，酒測結果讓他跌破眼鏡，高達每公升0.45毫克，蕭男當場錯愕萬分，訝異的直說「什麼！我認了！」就連走回車上，還不斷喃喃自語「我認了！我沒醉，但是我輸了。」

鼓山警分局長陳奕良呼籲，網路上相關酒量計算數值「僅供參考」，酒後利用「指定駕駛」找代駕服務，比較實在。

酒測值結果出爐，蕭男直盯著吹氣酒測儀，簡直不敢置信。記者古和純／翻攝
酒測值結果出爐，蕭男直盯著吹氣酒測儀，簡直不敢置信。記者古和純／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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