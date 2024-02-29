我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛到一半「擋風玻璃破裂」 美國航空航班緊急迫降波士頓機場

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

被控涉貪遭調查後首度露面 新竹縣長楊文科微笑回應

記者巫鴻瑋、郭政芬、張裕珍／新竹即時報導
新竹縣長楊文科涉貪遭檢調調查，昨深夜以50萬元交保，今天他現身縣府照常辦公。記者郭政芬／翻攝
新竹縣長楊文科涉貪遭檢調調查，昨深夜以50萬元交保，今天他現身縣府照常辦公。記者郭政芬／翻攝

台灣新竹縣長楊文科因疑似捲入竹北天坑案涉貪，昨天上午遭檢調帶離搜索，直到深夜才獲交保返回官邸，雖歷經疲累一天，但今天上午他並未請假，照常回辦公室辦公，直到上午10時許才突然走出縣府縣長室，但並未對案情多說明，僅回應「謝謝大家關心」。

楊文科10點43分突現身步出縣長室要前往縣府大門口搭車，面對詢問僅不停表示「謝謝」等語，但臉上仍掛著微笑。楊文科受訪簡短回應「謝謝大家關心」，不過對於案情因為仍在偵辦階段，基於偵查不公開，他不便多說，但會全力配合司法調查，期盼司法能公正審理、查明真相還他清白。

據了解，檢調昨天上午就前往新竹縣政府突襲搜索縣長楊文科辦公室等地，將原本要前往竹北天后宮點燃全縣中小學運動會聖火及進行祈福儀式的楊文科帶走調查。新竹地檢署今晨發布新聞稿證實，檢察官訊問楊文科後，認其涉有貪汙治罪條例罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知50萬交保。

新竹縣府新聞處今上午回應指出，縣長楊文科與縣府團隊一向依法行政、秉公處理，縣長楊文科尊重並全力配合司法調查「絕無任何不法」。新聞處更表示，楊文科縣長身為新竹縣大家長，一路以來戰戰兢兢、堅持奉公守法，無時無刻為家鄉拚建設、為鄉親謀福利，40多年公務生涯，行事光明磊落，將捍衛清白、奮戰到底。

福利

上一則

貨車撞分駐所死傷案 凶嫌母：兒大吼後穿內褲衝出門

下一則

新竹縣長楊文科疑涉貪遭約談 藍批下流：幫黃偉哲恐怖平衡

延伸閱讀

新竹縣長楊文科疑捲入涉貪案遭搜索 縣府：配合調查絕無不法

新竹縣長楊文科疑捲入涉貪案遭搜索 縣府：配合調查絕無不法
火箭軍涉貪高層再+1 飛彈研製副院長也「辭去」人大代表

火箭軍涉貪高層再+1 飛彈研製副院長也「辭去」人大代表
私槍保管法可遏止槍殺？密州2案父母被控罪受關注

私槍保管法可遏止槍殺？密州2案父母被控罪受關注
微軟被控壟斷雲端市場 歐盟進行調查

微軟被控壟斷雲端市場 歐盟進行調查

熱門新聞

台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑