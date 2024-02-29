我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

中國也宣布了：中美往返航班 3月底每周增至100班次

車輛衝撞台公務機關不是頭一遭 2014砂石車衝總統府最震撼

記者廖炳棋／台北即時報導
2014年一輛聯結車突破總統府前維安防線衝撞進介壽門內，警憲人員立即封鎖現場。本報資料照片
2014年一輛聯結車突破總統府前維安防線衝撞進介壽門內，警憲人員立即封鎖現場。本報資料照片

台灣基隆八堵分駐所遭簡姓男子駕駛貨車衝進值班台，警專40期畢業、年僅24歲的警員蘇昱鴻遭撞後送醫不治；駕駛車輛衝撞公家機關的案件時有所聞，最著名的案件就是2014年1月25日凌晨4時55分，男子張德正駕駛砂石車衝撞總統府，這是中華民國遷台後，總統府廳舍遭遇最嚴重的攻擊性維安事件。

當時張德正駕駛35噸砂石車，沿著凱達格蘭大道穿越重慶南路，踩油門加速直接衝進總統府，車輛直接穿過總統府前的阻車柱及中段地虎閘，衝上台階，撞進大門及車廳。

當時負責衛守憲兵，按下緊急按鈕關閉車廳防彈門，砂石車被防彈門擋住，距離總統辦公室只約20公尺，張德正衝撞後昏迷被送醫急救。

張德正清醒後接受調查，張德正因為個人婚姻、司法判決等問題，出現負面思想，加上當時台灣發生大埔事件、洪仲丘事件、護照特權事件、林益世索賄案等，讓他對社會更加不滿，他對馬英九發言，認為不食人間煙火，也對司法和社會不公不滿，因此預謀犯案，場勘總統府、相關路線及時間，他曾表示不想波及他人，若衝撞總統府造成人員傷亡將一心求死。

時任總統的馬英九因「聖宏專案」出訪聖多美普林西比、宏都拉斯等國，收到總統府遭衝撞消息後，雖曾召開緊急會議因應，但情緒未受影響。

張德正遭台北地檢署以毀損毀損、毀損建築物未遂、殺人未遂、妨害公務、侵入建築物和違反文化資產保存法毀損古蹟罪嫌等6罪起訴。

法院審理時，張德正否認意圖撞死人，只承認撞毀總統府前欄杆、阻車柱、鏈條、正面安全門、無障礙設施及公司的聯結車。

高院合議庭認定張德正駕車衝撞總統府的行為，觸犯刑法毀損、毀損建築物未遂、殺人未遂、妨害公務、侵入建築物罪合併文資法毀損古蹟罪等6罪，張德正未認罪加重改判為有期徒刑6年。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

圖為開砂石車衝撞總統府的司機張德正，在警方戒護下，坐輪椅搭乘計程車移送台北地檢署...
圖為開砂石車衝撞總統府的司機張德正，在警方戒護下，坐輪椅搭乘計程車移送台北地檢署。本報資料照片

馬英九 古蹟 中華民國

上一則

陸方稱不存在海峽中線 邱國正：無緩衝 地區壓力更大

下一則

台扯鈴教練魯紀賢涉共諜案 逃當替代役再被起訴

延伸閱讀

爆料蘇嘉全赴印尼牟利 藍營4人免賠

爆料蘇嘉全赴印尼牟利 藍營4人免賠
約20國艾里賽宮會商 展現歐洲力挺烏克蘭姿態

約20國艾里賽宮會商 展現歐洲力挺烏克蘭姿態
美大選後首次對台軍售 中外交部：將採有力措施捍衛主權

美大選後首次對台軍售 中外交部：將採有力措施捍衛主權
總統交接小組啟動 鄭麗君入列 閣揆人選引聯想

總統交接小組啟動 鄭麗君入列 閣揆人選引聯想

熱門新聞

台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑