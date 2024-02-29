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影／「真的是枉死！」貨車衝撞分駐所 目擊警還原現場：聽到撞擊聲警就倒了

記者游明煌／基隆即時報導
小貨車把整個值班台撞爛，今天凌晨將貨車吊離後，值班台清空，臨時搬來小桌子充當值班台。記者游明煌／攝影
小貨車把整個值班台撞爛，今天凌晨將貨車吊離後，值班台清空，臨時搬來小桌子充當值班台。記者游明煌／攝影

台灣新北市貢寮簡姓男子昨晚涉嫌駕駛小貨車，直接衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，造成警員蘇昱鴻傷重不治。小貨車把整個值班台撞爛，今天凌晨警方將貨車吊離後，值班台清空，臨時搬來小桌子充當值班台。據一名目擊警員形容「警察真的是枉死！」他還原現場說：聽到聲音警察就被撞倒下去，不到3秒車就進所內，研判是蓄意撞分駐所、隨機撞警察。

簡姓男子（34歲）昨晚先在新北市貢寮區澳底，趁小貨車車主未注意時涉嫌把車開走，晚間約10時開到基隆市八堵路後直接右轉衝入八堵分駐所，蘇昱鴻（24歲）遭猛烈撞擊傷重不治，廖姓女警受輕傷。簡男案發後棄車逃逸，跑到1.3公里外的暖暖平交道時，被4248次區間車撞擊，當場死亡。

警方昨晚連夜採證結束後將小貨車拖出值班台放在八堵分駐所外，車頭大燈等零件都掉落有猛烈撞擊痕跡，值班台桌椅、電腦、檔案、櫃子等都撞得稀爛，員警今天凌晨整理清出，成了空蕩蕩一片，臨時搬來一張桌子當值班台，派出所仍繼續受理民眾報案。

當時究竟是怎麼撞的？據一名目擊警員形容「警察真的是枉死！」他還原現場說：聽到聲音警察就被撞倒下去，不到3秒車就進所內，當時蘇昱鴻和廖姓女警都站在值班台旁邊討論案子，並沒有坐在值班台上，沒想到因為站的位置不同，兩警一死一傷，令人噓唏。

另有一名警員說，八堵分駐所並沒有開過簡男罰單，真的不知簡男為何挑中他們分駐所，蘇昱鴻真的是無辜枉死的，同仁都覺得很悲慟，「他這麼老實，執勤非常認真，負責外勤，這麼年輕的優秀警察就這樣走了，叫大家如何接受？」說完眼淚泛眶。

根據監視器畫面，約只有不到3秒的時間，簡男的小貨車在八堵路直接右轉撞進八堵分駐所，過程中沒有任何停留，接著發出劇烈撞擊聲，慘劇就發生了。警方研判是蓄意高速衝撞分駐所，速度約有5、60公里，但應是隨機撞兩員警的，並沒有針對性。

警方說，值班台距離八堵路約有20多公尺，值班台前還有一個駁坎高度有稍阻擋一下速度，但仍沒有用。

小貨車把整個值班台撞爛，今天凌晨將貨車吊離。記者游明煌／攝影
小貨車把整個值班台撞爛，今天凌晨將貨車吊離。記者游明煌／攝影
小貨車把整個值班台撞爛，今天凌晨將貨車吊離後，值班台清空，臨時搬來小桌子充當值班...
小貨車把整個值班台撞爛，今天凌晨將貨車吊離後，值班台清空，臨時搬來小桌子充當值班台。記者游明煌／攝影
新北市貢寮簡姓男子昨晚涉嫌駕駛小貨車，直接衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，造成警...
新北市貢寮簡姓男子昨晚涉嫌駕駛小貨車，直接衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，造成警員蘇昱鴻（右）傷重不治。記者游明煌／翻攝
小貨車把整個值班台撞爛，今天凌晨將貨車吊離。記者游明煌／攝影
小貨車把整個值班台撞爛，今天凌晨將貨車吊離。記者游明煌／攝影

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