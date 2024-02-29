新竹縣長楊文科疑捲入涉貪案遭搜索 縣府：配合調查絕無不法

新竹地檢署昨天前往新竹縣政府搜索縣長楊文科辦公室等地，新竹縣政府強調，楊文科與縣府團隊凡事依法行政、秉公處理。圖／報系資料照

台灣新竹地檢署昨天前往新竹縣政府搜索縣長楊文科辦公室等地，據傳與造成竹北天坑事件的建案豐采520有關，楊文科也遭檢調帶回配合偵查，現已請回。據知情人士透露，楊文科以50萬交保候傳，但新竹地檢署表示不便說明。新竹縣政府強調，楊文科尊重也全力配合司法調查，絕無任何不法，目前檢調仍偵查中。

新竹地檢署證實，確有此項查緝行動，但案件仍在偵辦中，因偵查不公開，無法透露細節，至於這次搜索目的，也因全案正在調查中，無法進一步對外說明。

新竹縣政府指出，縣長楊文科與縣府團隊凡事依法行政、秉公處理。縣長楊文科尊重也全力配合司法調查，強調絕無任何不法，目前檢調仍偵查中，期望透過公正嚴謹的司法程序，釐清事實，還其清白。

新竹地檢署去年9月持法院核發搜索票，前往新竹縣前工務處長江良淵辦公處所等執行搜索，江良淵因涉嫌收受建商賄賂，被檢調在家中排水管搜出上千萬元現金，後遭法院裁定羈押禁見，並於去年12月由新竹地方法院裁定30萬元交保。

江良淵因被解除羈押，新竹縣政府也調派江良淵將出任簡任秘書一職。新竹縣人事處也說明，依公務員懲戒法，公務員遭收押將予以停職，但具保後3月內可以申請復職。因江良淵以交保候傳，他也申請復職，人事處也發布復職令，並調整其職務，江良淵已於2月1日調任簡任秘書，工作內容為專案或核稿。

據了解，豐邑建設在竹北的建案豐采520因釀成天坑成為社會矚目案件，當時縣長楊文科下令徹查，並將案件依公共危險罪函送新竹地檢署偵辦。檢方第一波針對業者進行約談、調查，第二波針對公務機關調查是否涉有弊案，調查過程中發現，工務處疑涉嫌收賄放水使照、建照核發。