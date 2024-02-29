放寬陸配入籍 台政院：兩岸對立 無修法規畫

台灣行政院發言人林子倫。圖／本報資料照片

國民黨 立院黨團優先法案提出中國籍配偶取得台灣身分證年限比照外配，從六年縮短至四年，藍白喊支持、綠強力阻擋。台行政院29日表達立場，行政院發言人林子倫表示，兩岸仍屬對立狀態，對修法持保留態度，陸委會、內政部目前沒有修法規畫。

林子倫表示，基於國家利益與整體國家安全的考量，與其他國家的關係與狀態並不相同，且陸配在取得台灣身分後，依照現行規範，權利義務也與其他國家的外籍配偶不同，此事應綜合考量政策因素，採取更審慎的態度來面對。

針對國民黨團擬提出修法，民進黨 立法院黨團幹事長吳思瑤質疑，「不是說要福國利民嗎？這樣的優先法案，是福了哪一國？現在是提出這個法案合適的時機嗎？」中國從海面到空中，片面宣布改變現狀，還要對台灣的管轄權進行施壓，國民黨團卻要提出這樣的法案，時機點根本大錯特錯，將全力阻擋。

吳思瑤指出，陸配入籍年限比較長，享有福利待遇都優於外配，包括不需要放棄本國國籍，就可以入籍台灣籍，甚至是享有其他外配都沒有的依親福利，這也是為何醫界站出來表達立場，「如果可以大幅因為依親，濫用台灣的醫療、健保 資源，我們就防不勝防。」

民進黨指稱陸配入籍會濫用健保並衍生國安問題。國民黨立委蘇清泉表示，健保與陸配根本無關，要解決問題應調整保費或費率。他說，現在陸配入籍年限是六年，民進黨政府說改成四年會有國安問題，「六年就不會有國安問題嗎？」根本毫無邏輯。

國民黨立委黃健豪表示，民進黨擺明是歧視，其他國籍的配偶就沒有這種問題，只有陸配不行？

民眾黨立委黃珊珊說，聯合國公約及台灣相關法規都是反歧視，民眾黨在2024大選期間也提過非常多次，「若是有國安問題，不會是因為他的身分，而是做了什麼壞事」，國安有疑慮不會因為這個人，幾年入籍而突然變壞人，台灣是自由民主社會，不要這麼害怕。