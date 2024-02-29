我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股指連漲4個月 那指史指同創新高

去哪加油、聽音樂全都錄 美:中國聯網汽車威脅國安

放寬陸配入籍 台政院：兩岸對立 無修法規畫

記者陳熙文、周佑政、蔡晉宇、張睿廷、林銘翰／台北即時報導
台灣行政院發言人林子倫。圖／本報資料照片
台灣行政院發言人林子倫。圖／本報資料照片

國民黨立院黨團優先法案提出中國籍配偶取得台灣身分證年限比照外配，從六年縮短至四年，藍白喊支持、綠強力阻擋。台行政院29日表達立場，行政院發言人林子倫表示，兩岸仍屬對立狀態，對修法持保留態度，陸委會、內政部目前沒有修法規畫。

林子倫表示，基於國家利益與整體國家安全的考量，與其他國家的關係與狀態並不相同，且陸配在取得台灣身分後，依照現行規範，權利義務也與其他國家的外籍配偶不同，此事應綜合考量政策因素，採取更審慎的態度來面對。

針對國民黨團擬提出修法，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤質疑，「不是說要福國利民嗎？這樣的優先法案，是福了哪一國？現在是提出這個法案合適的時機嗎？」中國從海面到空中，片面宣布改變現狀，還要對台灣的管轄權進行施壓，國民黨團卻要提出這樣的法案，時機點根本大錯特錯，將全力阻擋。

吳思瑤指出，陸配入籍年限比較長，享有福利待遇都優於外配，包括不需要放棄本國國籍，就可以入籍台灣籍，甚至是享有其他外配都沒有的依親福利，這也是為何醫界站出來表達立場，「如果可以大幅因為依親，濫用台灣的醫療、健保資源，我們就防不勝防。」

民進黨指稱陸配入籍會濫用健保並衍生國安問題。國民黨立委蘇清泉表示，健保與陸配根本無關，要解決問題應調整保費或費率。他說，現在陸配入籍年限是六年，民進黨政府說改成四年會有國安問題，「六年就不會有國安問題嗎？」根本毫無邏輯。

國民黨立委黃健豪表示，民進黨擺明是歧視，其他國籍的配偶就沒有這種問題，只有陸配不行？

民眾黨立委黃珊珊說，聯合國公約及台灣相關法規都是反歧視，民眾黨在2024大選期間也提過非常多次，「若是有國安問題，不會是因為他的身分，而是做了什麼壞事」，國安有疑慮不會因為這個人，幾年入籍而突然變壞人，台灣是自由民主社會，不要這麼害怕。

國民黨 民進黨 健保

上一則

宋濤在滬與夏立言會面：民進黨草菅人命、冷漠無情

延伸閱讀

藍推動法案放寬陸配入籍 健保署：先評估健保衝擊

藍推動法案放寬陸配入籍 健保署：先評估健保衝擊
陸配入籍要6年？ 藍：不應有歧視法案

陸配入籍要6年？ 藍：不應有歧視法案
修法縮短陸配入籍年限 向對岸遞橄欖枝

修法縮短陸配入籍年限 向對岸遞橄欖枝
兩岸協商無解 藍委：政府做不到的讓民間來做

兩岸協商無解 藍委：政府做不到的讓民間來做

熱門新聞

台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18

超人氣

更多 >
紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使
世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元

世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元