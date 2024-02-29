宋濤在滬與夏立言會面：民進黨草菅人命、冷漠無情

兩岸關係因中國船隻翻覆案引發緊張之際，國民黨副主席夏立言29日傍晚在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤進行會面，引起關注。(記者黃雅慧／攝影)

國民黨 副主席夏立言 29日傍晚在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤會面，在金廈漁船事件引起兩岸爭端之際，該事件成焦點。宋濤指出，春節期間民進黨 粗暴對待中國漁民，致兩位漁民遇難，草菅人民，冷漠無情，引起中國各界強烈憤概，也遭到台灣同胞的譴責。夏立言則表示希望通過國台辦向家屬表達撫慰之意，同時敦促民進黨妥善處理。

值得注意的是，中國國台辦「特地」安排與夏立言在和平飯店碰面有深意。宋濤在會談一開始便開宗明義說明和平飯店對於兩岸關係的歷史意義。他說，和平飯店是上海外灘百年滄桑的經歷者，也是兩岸交流的見證者。

宋濤說，「1998年在這裡實現汪辜會唔，兩會交流達成許多共識，今天在這裡會面不僅是對兩岸關係跌宕起伏歷史進行回顧，更是為了掌握把握好當前台海形勢，為兩岸關係和平發展共同努力。」

宋濤表示，當前台海形勢依然複雜嚴峻，民進黨頑固堅持台獨分裂立場，堅持對抗思維，損害兩岸關係，傷害兩岸同胞感情。

宋濤說，「我們始終秉持兩岸一家親，始終對台灣同胞，台灣漁民充滿善意，但我們也堅決維護大陸漁民合法權益，對傷害大陸漁民合法權益，無視大陸漁民生命財產安全行為，損害兩岸同胞感情的事，絕不容忍。」

夏立言表示，這段時間在金廈水域發生的事情，「我們也覺得非常遺憾」。他提及朱立倫主席在上周的中常會，特別向遇難船員家屬表達慰問，他也特別希望我這次來能夠有機會，也許通過國台辦向家屬也表達我們「撫慰」的意思。

夏立言指出，會敦促、監督民進黨政府，一定要能夠妥善的處理這件事情，盡快的發掘事實，作出妥善的處理，這點是全民的要求。同時稱，「我們可以透過我們立法院的機機制以及全民的力量能夠把這件事情實現。」

夏立言說，希望國民黨在兩岸關係裡面永遠是一個正面的力量。這次選舉雖未盡如人意，可是很明顯看出來，「台灣民意基本上是站在我們這一邊」。所以他說，「我們會利用我們在立法機關的一個強力的立場，監督民進黨政府，希望能夠按照我們的大家全民的意願，能夠做出對於兩岸關係有貢獻有幫助的事情，絕對不能倒行逆施。」

國民黨此前表示，夏立言一行於26日展開行程，至28日期間，已經陸續走訪廈門、廣州、東莞、深圳、南昌等城市，與當地台商、台胞舉行座談，聆聽意見。夏立言也承諾會協助反映問題，國民黨會盡一切努力維繫台海和平穩定。