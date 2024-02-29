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會見江西省委書記 國民黨副主席夏立言：兩岸同根同源

記者陳政錄／即時報導
國民黨副主席夏立言26日率團赴中，預計29日見國台辦主任宋濤。（記者余承翰／攝影）
國民黨副主席夏立言26日率團赴中，預計29日見國台辦主任宋濤。（記者余承翰／攝影）

國民黨副主席夏立言26日啟程訪中，目前已陸續走訪廈門、廣州、東莞、深圳、南昌等地，和台商台胞座談。夏立言預計29日抵達上海與國台辦主任宋濤會面。據國台辦旗下媒體《中國台灣網》報導，夏立言28日在南昌和江西省委書記尹弘會見時說，兩岸同根同源，將加大力度促進贛台人文交流和經貿合作，深化兩地各領域融合發展。

據報導，28日，尹弘在南昌會見了夏立言一行。尹弘說，江西將持續加強與台灣的交流合作，著力深化贛台經貿合作，深入推進贛台人文交流，紮實做好台胞服務保障，讓贛台聯繫更加緊密、往來更加熱絡。

尹弘說，衷心希望夏立言和中國國民黨持續推動贛台雙方深化經貿、文化、旅遊、青年等重點領域交流合作，讓更多台灣同胞走進江西、了解江西，來贛就業創業、投資發展、學習生活 。

尹弘表示，江西將隨時秉持「兩岸一家親、贛台一家人」的理念，全心全意為在贛台胞台企辦實事做好事解難事，促進贛台交流合作、融合發展取得更多實實在在成果。

據報導，夏立言表示，兩岸同根同源，將加大力度促進贛台人文交流和經貿合作，深化兩地各領域融合發展，為增進兩岸同胞福祉發揮更大作用。

夏立言 國民黨 就業

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